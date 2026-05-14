Λουγκάνο: Έσωσε τον βαθμό με σκόρερ Κούτσια και Παπαδόπουλο
Γαλανόλευκο χρώμα είχε η αναμέτρηση της Λουγκάνο απέναντι στη Σιόν, καθώς η πρώτη κατάφερε να πάρει την ισοπαλία 2-2 χάρη σε γκολ των Κούτσια και Παπαδόπουλου ώστε να παραμείνει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος στην Ελβετία και σε τροχιά για έξοδο στο Conference League.
Ο Γιώργος Κούτσιας άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 31΄, όμως η Σιόν έφερε τούμπα το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά και βρέθηκε να προηγείται με 2-1 στο 63΄. Ένα σκορ που παρέμενε μέχρι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ώσπου να εμφανιστεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος.
Ο κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος και μέλος της καλύτερης ενδεκάδας ισοφάρισε για τη Λουγκάνο στο 89΄και την κράτησε στην τρίτη θέση της Ελβετίας, μια αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση των play-off.
