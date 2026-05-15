Αντώνης Παπαδόπουλος: «Η Ελλάδα μου ταιριάζει, θέλω να παίξω στην Εθνική»

Ο στόπερ της Λουγκάνο μετά τις μεγάλες διακρίσεις στην Ευρώπη μιλά στο Gazzetta για το μέλλον του, το ελληνικό πρωτάθλημα, την Ιταλία και το όνειρο της Εθνικής Ελλάδας.

Για πολλούς ποδοσφαιριστές, το να αγωνιστούν στην Ευρώπη αποτελεί ένα όνειρο ζωής. Ακόμη περισσότερο, το να γεμίζουν την τροπαιοθήκη τους με βραβεία ΜVP είναι στιγμές που χαράζονται ανεξίτηλα στη μνήμη τους και μένουν για πάντα ως ξεχωριστές και δυνατές αναμνήσεις της καριέρας τους. Για τον Αντώνη Παπαδόπουλο, κάθε τέτοιο βήμα δεν είναι απλώς μια προσωπική επιτυχία, αλλά η επιβεβαίωση μιας διαδρομής γεμάτης δουλειά, πειθαρχία και συνέπεια.

Ο 26χρονος Ελληνογερμανός στόπερ έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει σταθερά το όνομά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συνδυάζοντας την αμυντική του ποιότητα με κάτι που δεν συναντάς συχνά σε κεντρικό αμυντικό: την ικανότητα να σκοράρει και να δίνει λύσεις και στο επιθετικό κομμάτι. Γεννημένος στη Στουτγκάρδη και μεγαλωμένος στη Γερμανία, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με την Άαλεν το 2017, πριν ακολουθήσει η διετία στη Χάλεσερ και στη συνέχεια η μεγάλη μεταγραφή στη Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2021.

Μπορεί στους Βεστφαλούς να αγωνίστηκε κυρίως με τη δεύτερη ομάδα, όμως η παρουσία του στην πρώτη ομάδα και οι οκτώ συμμετοχές του υπό τις οδηγίες των Μάρκο Ρόζε και Έντιν Τέρζιτς, με αποκορύφωμα το ντεμπούτο του στο Champions League τον Μάιο του 2022, αποτέλεσαν την απόλυτη δικαίωση. Μια εμπειρία που κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να ζήσει έστω μία φορά.