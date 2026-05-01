Η ΛΑΣΚ Λιντς επικράτησε 4-2 στην παράταση της Άλταχ και κατέκτησε το Κύπελλο Αυστρίας, επιστρέφοντας στους τίτλους μετά το... 1965!

Για πρώτη φορά μετά από 61 ολόκληρα χρόνια, η ΛΑΣΚ Λιντς πανηγύρισε την κατάκτηση ενός τροπαίου! Οι Ασπρόμαυροι ζορίστηκαν αλλά κατάφεραν να επικρατήσουν 4-2 στην παράταση της Άλταχ, με αποτέλεσμα να στεφθούν Κυπελλούχοι Αυστρίας.

Τη σεζόν 1964/65, η ΛΑΣΚ είχε κατακτήσει το νταμπλ, πανηγυρίζοντας το πρώτο της πρωτάθλημα και το πρώτο της Κύπελλο. Φέτος, οι Αυστριακοί διπλασίασαν τις επιτυχίες τους στο OFB Cup και πλέον ευελπιστούν να καταφέρουν να φτάσουν και στο 2/2.

Βλέπετε, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs στην αυστριακή Bundesliga, η ομάδα του Ντίτμαρ Κίνμπαουερ μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με τη Στουρμ Γκρατς, με Ζάλτσμπουργκ και Ραπίντ Βιέννης να ακολουθούν στο -2 και στο -3 αντίστοιχα, με το φινάλε να προβλέπεται συγκλονιστικό.

Με την κατάκτηση του Κυπέλλου, η ΛΑΣΚ εξασφάλισε εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League, ωστόσο στο Λιντς ορέγονται την έξοδο στο Champions League, που απαιτεί τερματισμό στην πρώτη δυάδα του πρωταθλήματος.