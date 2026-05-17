Μολδαβία: Το πιο παλαβό αυτογκόλ που έχουμε δει
Σε άλλους θυμίζει κωμικό σκετς, σε άλλους reel από το TikTok, σε άλλους ΑΙ. Κι όμως, το αυτογκόλ που σημείωσε άθελά του ο Βαλεντίν Ρεμπέγια της Ρεάλ Σιρέτσι ενάντια στην Ογκούζ, για τα playoffs της Β' κατηγορίας της Μολδαβίας, είναι πραγματικό...
Με το σκορ στο 4-1 υπέρ της πρώτης, παίκτης των φιλοξενούμενων έπιασε ένα παντελώς άστοχο σουτ από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να χτυπά στον Μολδαβό μέσο, ο οποίος βρισκόταν πεσμένoς στο έδαφος έχοντας τραυματιστεί. Με κάποιον ανεξήγητο τρόπο, πήρε ψηλοκρεμαστή τροχιά και πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα, καταλήγοντας στα δίχτυα!
Το ασύλληπτο αυτογκόλ μέτρησε και το σκορ έγινε 4-2, με τη Ρεάλ να σκοράρει εκ νέου στη συνέχεια και να προκρίνεται με 5-2, εντούτοις η απίθανη φάση με πρωταγωνιστή τον Ρεμπέγια έκανε τον γύρο του κόσμου...
Ну такого гола вы точно никогда не видели!— Vladimir Strutinski 🇲🇩🇪🇺🇺🇦 (@VStrutinski) May 16, 2026
Ну это чемпионат Молдовы! pic.twitter.com/JECRryNHo2
