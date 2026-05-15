ΕΠΟ: Συγχαρητήρια στον Τσακαλίδη και στον Παπαδάκη
Η ΕΠΟ και η ΚΕΔ με ανακοίνωσή τους συνεχάρησαν τον διεθνή διαιτητή Αλέξανδρο Τσακαλίδη και τον διεθνή βοηθό διαιτητή Μιχάλη Παπαδάκη για τον ορισμό τους από την UEFA στην τελική φάση του European Under-17 Championship 2026, η οποία θα διεξαχθεί στην Εσθονία από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2026. Η ΕΠΟ αναφέρει στην ανακοίνωσή της πώς η επιλογή των δύο Ελλήνων αξιωματούχων διαιτησίας από την κορυφαία διοργανώτρια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνιστά μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη διαιτησία της χώρας μας, η οποία εξελίσσεται και προοδεύει διαρκώς.
Οι σταθεροί ορισμοί Ελλήνων αξιωματούχους σε διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες, αποδεικνύουν στην πράξη την εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλει η η UEFA - όπως συνεχίζει στην αναφορά της η ΕΠΟ - και, φυσικά, την επάρκεια, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό τους. Για τον Τσακαλίδη, ο οποίος διαιτήτευσε το Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται για τον πρώτο ορισμό του σε τελική φάση διοργάνωσης, ενώ για τον Παπαδάκη είναι η τρίτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει, μετά τον ορισμό του στο UEFA U21 EURO 2025, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 της FIFA στο Κατάρ.
