Τραμπ για τα εισιτήρια στο Μουντιάλ: «Ειλικρινά ούτε εγώ θα πλήρωνα τόσα χρήματα»

Καυστικό σχόλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ για τις τιμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως ούτε εκείνος θα πλήρωνε τόσο ακριβά εισιτήρια.

Κύμα κριτικής έχουν προκαλέσει οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αν και τον προηγούμενο μήνα η FIFA ανακοίνωσε πως όλα δείχνουν ρεκόρ προσέλευσης με πάνω από επτά εκατομμύρια πωλήσεις εισιτηρίων από τις αρχές Απριλίου.

Παρόλα αυτά οι υψηλές τιμές εξακολουθούν να αποτελούν «αγκάθι» στην εικόνα του τουρνουά, κάτι που παραδέχθηκε μέχρι και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ! Ερωτηθείς από τους «New York Times» για το κόστος των εισιτηρίων στην πρεμιέρα των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη, ο 79χρονος πρόεδρος εξέπληξε με την απάντησή του.

«Δεν γνώριζα αυτό το ποσό (τις τιμές για τον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ). Σίγουρα θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά ειλικρινά ούτε εγώ θα πλήρωνα τόσα χρήματα. Δεν έχω δει αυτό το θέμα (τις τιμές), αλλά θα πρέπει να το εξετάσω. Αν οι άνθρωποι από το Κουίνς και το Μπρούκλιν, και όλοι όσοι αγαπούν τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορούν να πάνε, τότε θα απογοητευτώ. Αλλά, ταυτόχρονα, πρόκειται για μια απίστευτη επιτυχία. Θα ήθελα οι άνθρωποι που με ψήφισαν να μπορούν να πάνε» τόνισε.

Νωρίτερα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προσπάθησε να υπερασπιστεί τις τιμές στα εισιτήρια κατά την παρουσία του σε συνέδριο στο Μπέβερλι Χιλς.

«Στην πραγματικότητα, το 25% των εισιτηρίων της φάσης των ομίλων είναι διαθέσιμο για λιγότερα από 300 δολάρια», πρόσθεσε. «Στις ΗΠΑ, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις ούτε έναν πανεπιστημιακό αγώνα — πόσο μάλλον ένα κορυφαίο επαγγελματικό γεγονός — με λιγότερα από 300 δολάρια. Και αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Βρισκόμαστε σε μια αγορά όπου η ψυχαγωγία είναι πιο ανεπτυγμένη από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, επομένως πρέπει να εφαρμόζουμε τις τιμές της αγοράς. Επιπλέον, στις ΗΠΑ επιτρέπεται και η μεταπώληση εισιτηρίων, οπότε αν πουλούσες τα εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά θα μεταπωλούνταν σε πολύ υψηλότερη τιμή» κατέληξε.