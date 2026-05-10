Γιατί η Χαρτς του Κυζιρίδη παραμένει στη pole position παρά τη... γκέλα με τη Μάδεργουελ

Στην... παγίδα της Μάδεργουελ έπεσε η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη ωστόσο παραμένει φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ειδικά από το αποτέλεσμα του Σέλτικ-Ρέιντζερς.

Στο Gazzetta σας έχουμε προετοιμάσει για τον ιστορικό τίτλο της Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη εφόσον κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος, όπου θα σπάσει το δίπολο Ρέιντζερς-Σέλτικ και θα στεφθεί πρωταθλήτρια μετά από 66 χρόνια.

Δυστυχώς η ομάδα του Έλληνα εξτρέμ προστέθηκε στα... θύματα της Μάδεργουελ, η οποία έκανε ζημιά στη Ρέιντζερς στην πρεμιέρα των Playoffs και τώρα στέρησε δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος (1-1), δίνοντας την ευκαιρία στη Σέλτικ να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής (αυτή τη στιγμή είναι στο -4 η διαφορά με ματς λιγότερο).

Ωστόσο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν θεωρείται... θανατηφόρο για τις ελπίδες της Χαρτς. Αντιθέτως, το γεγονός ότι πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, πρόσθεσε ένα μαξιλαράκι και ταυτόχρονα, τη διατηρεί σε μεγάλο βαθμό στην Pole Position, ειδικά από το αποτέλεσμα του σημερινού ντέρμπι ανάμεσα στη Σέλτικ και τη Ρέιντζερς.

Εξηγούμαστε. Όπως είχαμε αναφέρει ξανά, το πρωτάθλημα κρίνεται στον καλύτερο συντελεστή στη διαφορά τερμάτων και αν υπάρξει εκεί ισοβαθμία, πάμε στα περισσότερα γκολ υπέρ ενώ μετά πάμε στο τι έγινε στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η Χαρτς (με παιχνίδι περισσότερο) έχει 32 γκολ στη διαφορά και 63 γκολ υπέρ ενώ η Σέλτικ έχει 28 και 65 γκολ υπέρ και πιο πίσω η Ρέιντζερς έχει 33 με 69 γκολ υπέρ.

Αυτά σε περίπτωση ισοβαθμίας. Μέχρι τότε, θα τα ξαναδούμε. Πάμε στο τώρα. Η Χαρτς είναι στο +4 αυτή τη στιγμή και περιμένει το αποτέλεσμα από το Σέλτικ-Ρέιντζερς. Το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν το διπλό. Εφόσον η Ρέιντζερς νικήσει απόψε, η Χαρτς θα είναι μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στις επόμενες δύο αγωνιστικές.

Και θα μπορεί να κλειδώσει μαθηματικά τον τίτλο από την επόμενη αγωνιστική όπου φιλοξενεί την αδιάφορη, βαθμολογικό, Φάλκιρκ. Σημαντικός παράγοντας καθώς τελευταία αγωνιστική πάει στην έδρα της Σέλτικ όπου θα ήθελε να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Από την άλλη, αν το σημερινό παιχνίδι ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, η διαφορά μένει στους τρεις και αφήνει οριστικά εκτός διεκδίκησης τη Ρέιντζερς.

Σε αυτό το σενάριο η Χαρτς δεν θα έλεγε... όχι αφού την επόμενη αγωνιστική έχει τη Φάλκιρκ στην έδρα της και η Σέλτικ θα αγωνιστεί εκτός με τη Μάδεργουελ. Εφόσον συνεχίσουν με τη διαφορά στους τρεις, τόσο στην τελευταία αγωνιστική, η Χαρτς θα μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια, ακόμα και με ήττα, εφόσον στην ισοβαθμία ξεπερνά τους Κέλτες.

Φυσικά, το χειρότερο σενάριο είναι η νίκη της Σέλτικ, όπου η διαφορά μειώνεται στο -1 με τη Χαρτς να διατηρεί το πρωτάθλημα στα χέρια της αλλά να πρέπει να χρειάζεται τουλάχιστον νίκη και ισοπαλία στις δύο τελευταία αγωνιστικές.