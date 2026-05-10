Ολοένα και πιο περίπλοκη γίνεται η κατάσταση στη Σκωτία και τη μάχη του τίτλου, με τη Χαρτς να μένει στο 1-1 με τη Μάδεργουελ εκτός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία για μεγάλο βήμα πρωτιά στα playoffs της Premiership.

Η ομάδα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη βρέθηκε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Κίνγκσλεϊ στο 25ο λεπτό, με τον Σάνκλαντ να ισοφαρίζει παίρνοντας το... ριμπάουντ μετά από απόκρουση του αντίπαλου τερματοφύλακα στο 43'.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Χαρτς να είναι μεν πρώτη και στο +4 αλλά να περιμένει το κυριακάτικο ντέρμπι της Σέλτικ με τη Ρέιντζερς για να δει πώς θα διαμορφωθεί η διαφορά ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών - κατά τις οποίες οι πρωτοπόροι θα παίξουν με Φόλκερκ εντός έδρας και Κέλτες εκτός!