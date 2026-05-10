Stoiximan Super League: «Ρέστα» με γκολ για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επικίνδυνο αουτσάιντερ ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των playoffs στη Stoiximan Super League.

Κορυφώνεται η αγωνία στη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League, με την 4η αγωνιστική των playoffs να ορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις. Η ΑΕΚ είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα είναι οριστικά τέταρτος ό,τι και να συμβεί μέχρι το φινάλε.

Η Ένωση υποδέχεται το «τριφύλλι» στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής (10/5, 19:30) και στο σενάριο της νίκης είναι «αγκαλιά» με το πρωτάθλημα. Κάτι που θα μπορούσε να πετύχει στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό, όταν δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε από το 17'. Απείλησε στη διάρκεια του αγώνα, κινδύνεψε, εντούτοις το 0-0 δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε. Τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στους «πράσινους», θα πρέπει ωστόσο να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό της και να μην παρασυρθεί.

Μια σεζόν ταλαιπωρίας διανύει ο Παναθηναϊκός και το γεγονός πως εξασφάλισε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μοιάζει με... υπέρβαση. Δύσκολα θα παραμείνει ο Μπενίτεθ και τη νέα σεζόν, ενώ το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας γενικότερα δεν εμπνέει υγεία και αυτοπεποίθηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ένα ντέρμπι πάντα ιντριγκάρει τους παίκτες, ειδικά όταν κάποιοι εξ αυτών εξακολουθούν να δίνουν εξετάσεις ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Δεν θα έχει πίεση, ούτε το «πρέπει» ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, στοιχείο που μάλλον τον καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο.

Το κίνητρο, το μομέντουμ, η φόρμα των ομάδων και η λογική «λένε» ΑΕΚ. Όμως οι αποδόσεις υπέρ του φαβορί δεν αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι να χάσει, θα παίξει ελεύθερα και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του για θετικό αποτέλεσμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Βάργκα γκολ ή ασίστ & Παναθηναϊκός Over 1,5 οφσάιντ σε απόδοση 8.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα (19:30) είναι προγραμματισμένη η σέντρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν την προηγούμενη αγωνιστική στην Τούμπα, με τον «Δικέφαλο» να επικρατεί 3-1. Η μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στην αποτελεσματικότητα καθώς ο ΠΑΟΚ με 46% κατοχή μπάλας, 7(6) τελικές, τρία κόρνερ και 1.95 xG βρήκε τρεις φορές δίχτυα, ενώ ο Ολυμπιακός με 54% κατοχή, 17(5) τελικές, εννέα κόρνερ και 2.29 xG, σκόραρε μόλις ένα τέρμα.

Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας για την ώρα, στόχος του όμως είναι ο τίτλος. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό, επομένως πρόκειται για ένα ντέρμπι που δεν χωρά σκοπιμότητα, καθώς ουδείς βολεύεται με την ισοπαλία... Κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο σενάριο στο Φάληρο είναι αυτό ενός ντέρμπι με γρήγορο ρυθμό, επιθετικότητα και κυνήγι του γκολ. Σοκ στους ερυθρόλευκους με τον νέο σοβαρό τραυματισμό και την πολύμηνη απουσία του Γιαζίτσι, επιστρέφει ο Χατσίδης στον ΠΑΟΚ, δύσκολα όμως θα προλάβουν το ντέρμπι οι Λόβρεν, Καμαρά, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν το τρίποντο για να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες τους για τον τίτλο. Και το στοιχείο αυτό καθορίζει και το αγωνιστικό πλαίσιο της αναμέτρησης. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Ελ Κααμπί & Τάισον 1+ σουτ στην εστία σε απόδοση 6.90 στο Bet Builder της Stoiximan.

