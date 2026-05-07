Ο Τέκερες της Σέπσι πέτυχε ένα απίθανο γκολ με ραμπόνα στην αναμέτρηση με τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Πολύ σημαντική νίκη για την προσπάθειά της να ανέβει στη Liga l πήρε η Σέπσι, που επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου (όχι της FCSB) και εδραιώθηκε στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας των playoffs της Β' κατηγορίας στη Ρουμανία. Μάλιστα, το δεύτερο από τα γκολ των νικητών ήταν σκέτο... ποίημα! Σκόρερ ο 19χρονος Άλιν Τέκερες, που έγινε αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά μέσα από την περιοχή και δίχως να το σκεφτεί πολύ, σούταρε με τρομερή ραμπόνα και κάρφωσε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα... Σημειώνεται πως ο σκόρερ είναι δανεικός από την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, ενώ είναι διεθνής με την Κ19 της πατρίδας του.

💥 Alin Techeres 🇷🇴 (LB, 2007, Sepsi/U Cluj) scored the goal of the year in Romania and a potential Puskas Award contender. May 7, 2026

