Ατζούν: «Δεν έχουμε πει λέξη με τον Μαρινάκη για τη Μάριμπορ»

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί σχολίασε τη φημολογία για πώληση της Μάριμπορ στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Την πρόσφατη φημολογία περί ενδιαφέροντος του Βαγγέλη Μαρινάκη για την αγορά της Μάριμπορ σχολίασε ο Ατζούν Ιλιτζαλί. Ο Τούρκος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ομάδας την τελευταία διετία έδωσε συνέντευξη στο σλοβένικο Sportklub και αναφέρθηκε στη σχέση του με τον ισχυρό άντρα του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε, τονίζοντας πως δεν έχει μιλήσει μαζί του για την πώληση του κλαμπ.

Σημειώνεται πως η Μάριμπορ κάνει φέτος κάκιστη σεζόν και αναμένεται να μείνει εκτός Ευρώπης, με τον Ατζούν από την άλλη να πανηγυρίζει πρόσφατα την είσοδο της Χαλ, η οποία επίσης του ανήκει, στα playoffs της Championship.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Επειδή είμαι Τούρκος, τέτοια πράγματα (σ.σ. δημοσιεύματα για την πώληση της Μάριμπορ) δεν με εκπλήσσουν. Στην Τουρκία υπάρχουν ακόμα περισσότερα. Εκτιμώ επίσης τη Σλοβενία γιατί δεν υπάρχουν τόσες πολλές τέτοιες φήμες. Όμως υπάρχουν, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οι φήμες είναι μια σταθερά στο ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ η Τουρκία είναι στην πρώτη θέση. Γνωρίζω τον κ. Μαρινάκη. Κατά καιρούς συναντιόμαστε και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πριν από δύο μήνες ήμασταν μαζί στην Αγγλία. Αλλά δεν είπαμε ούτε μία λέξη για τη Μάριμπορ. Αν όμως τέτοιες φήμες εμφανίζονται συνεχώς, τότε πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Τι είδους επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη; Αν οι φήμες δεν σταματούν και αν ο κόσμος συνεχίζει να ακούει ότι ο Ατζούν πουλάει τον σύλλογο -κάτι για το οποίο δεν έχω μιλήσει με κανέναν- τότε πραγματικά με ενδιαφέρει τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες. Ίσως κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω από την πλάτη μας και θέλουν να μας δυσφημίσουν μπροστά στους φιλάθλους.



Υπάρχει πολύ κακία στον κόσμο, την έχω γευτεί παντού - στην Τουρκία, στην Αγγλία, ίσως τώρα και στη Σλοβενία. Υπάρχει μια επιχείρηση σε εξέλιξη που ίσως θέλει να μας κουράσει και να μας στερήσει την ενέργειά μας. Ίσως θέλουν να προκαλέσουν τους φιλάθλους ή να τους χειραγωγήσουν. Αλλά τέτοια πράγματα συμβαίνουν συνεχώς στη ζωή μου. Είμαι ανάμεσα στους τρεις πιο δημοφιλείς Τούρκους. Όλη μου τη ζωή ακούω ανοησίες για τον εαυτό μου. Αν προσπαθούσα να σας πω τι λένε για μένα στην Τουρκία, θα μας έπαιρνε μία ώρα. Γι’ αυτό θέλω οι φίλαθλοί μας να διαβάζουν με κριτική σκέψη τις ειδήσεις που δημοσιεύονται συστηματικά. Φυσικά, τα πάντα είναι πιθανά. Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αρκετά έξυπνοι και καταλαβαίνουν το εξής: Αν λέω ότι δεν μίλησα με τον Μαρινάκη, τότε όλες αυτές οι φήμες είναι κατασκευασμένες. Τι κρύβεται από πίσω; Δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι καλό. Έχω αρκετή εμπειρία και αυτό θα είναι απλώς μια νέα εμπειρία για μένα».