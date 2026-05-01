Σπόρτιγκ: Ανανέωσε ο προπονητής που επέλεξε τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη
Μπορεί η χρονιά για την Σπόρτινγκ να μην κυλάει όπως θα ήθελε, ωστόσο εκείνη αποφάσισε να δείξει τη στήριξή της στον προπονητή της, Ρουί Μπόρζες και γι' αυτό προχώρησε στην ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας, την οποία και ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (01/05).
Ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία των «λιονταριών» της Λισαβώνας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, δηλαδή για δύο ακόμα χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή είναι θετική και για τους δύο Έλληνες παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται στην ομάδα, τον Γιώργο Βαγιαννίδη και τον Φώτη Ιωαννίδη, αφού πρόκειται για τον άνθρωπο που ενέκρινε την απόκτηση και των δύο ποδοσφαιριστών.
Ο Έλληνας δεξιός μπακ πραγματοποίησε 30 συμμετοχές δίνοντας επτά ασίστ και ξεπερνώντας τα 1.750 λεπτά τη φετινή σεζόν ενώ ο 26χρονος Έλληνας φορ έπαιξε 22 φορές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στα κάτι λιγότερο από 1.000 λεπτά που έπαιξε, αφού ταλαιπωρείται εδώ και καιρό από έναν τραυματισμό στο γόνατο.
Η ανακοίνωση της Σπόρτινγκ
O nosso Míster Rui Borges renova até 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️ pic.twitter.com/fhxoKs9cHm— Sporting CP (@SportingCP) May 1, 2026
