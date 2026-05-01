Ψυχολόγος που κατηγορείται για τον θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα κατέθεσε πως ο Αργεντινός θρύλος είχε διπολική διαταραχή και ήταν ναρκισσιστής.

Μπορεί ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα να έφυγε από τη ζωή πριν από 5,5 χρόνια, ωστόσο ο θάνατός του απασχολεί ακόμα, με τη δίκη για τις ευθύνες των γιατρών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεταξύ των κατηγορούμενων, βρίσκεται και ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίας, που κατηγορείται ότι έδωσε λάθος αγωγή στον Ντιεγκίτο. Σύμφωνα με την El Clarin, ο 34χρονος γιατρός κατέθεσε ότι «υπήρχε διπολική διαταραχή και ναρκισσισμός» στην περίπτωση του Μαραντόνα, εξηγώντας ότι «μπορούσε να φέρει μία ολόκληρη χώρα στα γόνατα, αλλά ένα ποτήρι αλκοόλ μπορούσε να γονατίσει αυτόν».

Ο ψυχολόγος ανέφερε επίσης πως είχε δει τον Πίμπε Ντ' Όρο 29 μέρες πριν τον θάνατό του να πίνει κρασί καθισμένος στον καναπέ. «Η εικόνα με σόκαρε καθώς ήταν σαν τον πατέρα μου, έναν αλκοολικό, που πέθανε μερικούς μήνες πριν», ήταν τα λόγια του, κατά τη La Nacion.