Απίθανα σκηνικά σε αγώνα ρουμανικού πρωταθλήματος με ασθενοφόρο να κολλάει στο χορτάρι, αναγκάζοντας τους ποδοσφαιριστές να το σπρώξουν!

Μια εικόνα που θα μπορούσαμε να δούμε στα μέρη μας κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προερχόμενη από το ρουμανικό πρωτάθλημα.

Σε μια αναμέτρηση για την δεύτερη κατηγορία της χώρας, χρειάστηκε η συνδρομή ασθενοφόρου, μετά από τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εξελίχθηκε... φυσιολογικά.

Αφού το όχημα έκανε την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και παρέλαβε τον αθλητή, οι ρόδες... κόλλησαν στο χορτάρι! Ο λόγος ήταν η έντονη βροχόπτωση που είχε μετατρέψει το γήπεδο σε.... βούρκο.

Το ασθενοφόρο πράγματι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί και έτσι χρειάστηκε η συμβολή των ίδιων των ποδοσφαιριστών για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, με τις σκηνές που δείχνουν τους παίκτες να... σπρώχνουν, να έχουν γίνει viral.