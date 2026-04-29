Ο Άνχελ Ματέος Γκονθάλεθ θα βρεθεί στην ενδεκάδα της ισπανικής Κολούνγκα, παρότι είναι 70 ετών!

Ιστορική θα γραφτεί στην αναμέτρηση της Κυριακής (3/5) ανάμεσα σε Κολούνγκα και Πραβιάνο για την πέμπτη κατηγορία της Ισπανίας, καθώς στην ενδεκάδα της πρώτης, θα υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής 70 ετών!

Ο λόγος για τον Άνχελ Ματέος Γκονθάλεθ, που θα τιμηθεί με τον τρόπο αυτό από την ομάδα των Αστουριών, 27 χρόνια αφότου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. «Ο Ματέος εκπροσωπεί αυτά ακριβώς για τα οποία μαχόμαστε στην Κολούνγκα, πάθος, συνέπεια, σεβασμός για το ποδόσφαιρο και ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά την ηλικία» αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση.

Άλλοτε ανθρακωρύχος, ο 70χρονος έπαιξε ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο και τους τελευταίους μήνες συνεργάστηκε με τον σύλλογο, προσφέροντας καθοδήγηση στους τερματοφύλακές του. «Νιώθω καλά, έπαιζα στην ομάδα της εταιρείας που δούλευα και στους παλαίμαχους της Τουρόν, ακόμα παίζω», ανέφερε ο ίδιος ο Γκονθάλεθ, που ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν γνωρίζει για πόση ώρα θα παίξει.