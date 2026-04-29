Ο Εστέμπαν Αντράντα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 13 αγωνιστικών για την μπουνιά σε παίκτη της Ουέσκα.

Όπως αναμενόταν, ο Εστέμπαν Αντράντα θα πληρώσει ακριβά την αδιανόητη κίνησή του να χτυπήσει με μπουνιά τον Χόρχε Πουλίδο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ντέρμπι της Αραγονίας ανάμεσα σε Ουέσκα και Σαραγόσα...

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δώδεκα αγωνιστικών για την επίθεση στον αντίπαλό του, συν μία για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε δευτερόλεπτα πριν το περιστατικό.

Από εκεί και πέρα, με τέσσερις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ντάνι Χιμένεθ της Ουέσκα, που επίσης χτύπησε αντίπαλο στη σύρραξη που ξέσπασε μετά την μπουνιά, ενώ ο Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα θα μείνει εκτός για τους επόμενους δύο αγώνες της ομάδας του. Οι δύο τελευταίοι προλαβαίνουν να αγωνιστούν ξανά στη φετινή Segunda Division, σε αντίθεση με τον Αντράντα, που θα έχει ξανά δικαίωμα συμμετοχής την επόμενη σεζόν...