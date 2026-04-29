Άμπου Ντάμπι: Ντοκουμέντο από ντέρμπι από το 1976
Μπορεί τα τελευταία χρόνια χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έχουν ανεβάσει το επίπεδο των πρωταθλημάτων τους, με πολλούς παίκτες από την Ευρώπη να αποφασίζουν τα συνεχίσουν εκεί την καριέρα τους - χάρη, στις περισσότερες περιπτώσεις, στα οικονομικά οφέλη.
Φυσικά, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στο παρελθόν, πόσο μάλλον στο μακρινό παρελθόν. Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και χρονολογείται στο 1976, απεικονίζει την αναμέτρηση της Αλ Αΐν με την Αλ Έμιρεϊτς (νυν Αλ Γουάχντα), σε ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά χωρίς κερκίδες! Το εν λόγω ματς θα γινόταν τα επόμενα χρόνια το ντέρμπι του Άμπου Ντάμπι, γνωστό και ως Al Classico, ωστόσο εκείνη την εποχή, τα πράγματα ήταν μάλλον πολύ πιο αθώα...
لأول مرة بعد 50 عامًا.. #أبوظبي_الرياضية تُفرج عن وثيقة مرئية 📽️— ADSportsTV (@ADSportsTV) April 28, 2026
من أرشيف الدوري الإماراتي - 1976 🎞️ ..
مواجهة كلاسيكية تجمع العين والإمارات (الوحدة)
الآن عبر قناة أبوظبي الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/y0aC8fVMl2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.