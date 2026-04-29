Άμπου Ντάμπι: Ντοκουμέντο από ντέρμπι από το 1976

Γιάννης Πολιάς
Ένα τρομερό βίντεο από αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το μακρινό 1976 ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ έχουν ανεβάσει το επίπεδο των πρωταθλημάτων τους, με πολλούς παίκτες από την Ευρώπη να αποφασίζουν τα συνεχίσουν εκεί την καριέρα τους - χάρη, στις περισσότερες περιπτώσεις, στα οικονομικά οφέλη.

Φυσικά, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στο παρελθόν, πόσο μάλλον στο μακρινό παρελθόν. Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και χρονολογείται στο 1976, απεικονίζει την αναμέτρηση της Αλ Αΐν με την Αλ Έμιρεϊτς (νυν Αλ Γουάχντα), σε ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά χωρίς κερκίδες! Το εν λόγω ματς θα γινόταν τα επόμενα χρόνια το ντέρμπι του Άμπου Ντάμπι, γνωστό και ως Al Classico, ωστόσο εκείνη την εποχή, τα πράγματα ήταν μάλλον πολύ πιο αθώα...

     

