Δύο ποδοσφαιριστές της Μασίντα Ζέλβια μας χάρισαν ένα απίθανο blooper στον τελικό του AFC Champions League Elite.

Παρότι αγωνίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα με παίκτη παραπάνω, η Μασίντα Ζέλβια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το... θαύμα και λύγισε με 1-0 από την Αλ Αχλί στην παράταση του τελικού του AFC Champions League Elite.

Υπήρξε δε ένα στιγμιότυπο από την αναμέτρηση που προκάλεσε εντύπωση και συνάμα γέλιο! Βλέπετε, την ώρα που ένας παίκτης των Ιαπώνων επιχείρησε να βρει συμπαίκτη του στα πλάγια της περιοχής, δύο εξ αυτών που βρίσκονταν ακριβώς πίσω του συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να ρίξουν στο έδαφος και τον πρώτο, την ώρα που η μπάλα απομακρυνόταν χωρίς κανείς να πάρει την κατοχή...