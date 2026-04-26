Το πήρε πάλι! Η Αλ Αχλί επικράτησε 1-0 της Μασίντα στην παράταση και κέρδισε το Champions League Ασίας για δεύτερη διαδοχική χρόνια και δεύτερη φορά συνολικά στην ιστορία της, με γκολ του Αλ Μπουραϊκάν στο 96ο λεπτό.

Σε έναν τελικό με έντονα συναισθήματα απέναντι στη Μάσιντα Ζέλβια της Ιαπωνίας, η ομάδα των Μαχρέζ, Κεσί, Τόνεϊ, Μεντί και Ντεμιράλ μεταξύ άλλων, κατέκτησε το πιο βαρύτιμο τρόπαιο της ασιατικής Ηπείρου.

Ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και οι Σαουδάραβες έπαιξαν με παίκτη λιγότερο καθ' όλη τη διάρκεια της παράτασης, εξαιτίας αποβολής του Al Hawsawi στο 68ο λεπτό του τελικού.

Λυτρωτής για την ομάδα του Ματίας Γιέσλε ήταν ο Αλ Μπουραϊκάν με γκολ-χρυσάφι στο 96ο λεπτό. Η Αλ Αχλί κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην υπόλοιπη διάρκεια του extra ημιώρου και στέφθηκε εκ νέου Πρωταθλήτρια Ασίας.

Υπενθυμίζουμε πως οι νικητές κέρδισαν και πέρυσι στη Τζέντα με 2-0 την Καβασάκι Φροντάλε, που επίσης είναι ομάδα της Ιαπωνίας.