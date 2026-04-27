Σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι, ο Πανναξιακός του Κώστα Μανωλά κατέκτησε και το Κύπελλο Κυκλάδων, φτάνοντας στο νταμπλ για φέτος.

Ο Κώστας Μανωλάς επέστρεψε στον τόπο του, τη Νάξο, με σκοπό να βοηθήσει την αγαπημένη του ομάδα, τον Πανναξιακό, να πρωταγωνιστήσει ξανά στο τοπικό ποδόσφαιρο και να κάνει το βήμα παραπάνω.

Έτσι, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Γ'΄Εθνική, οι Ναξιώτες πανηγύρισαν και το Κύπελλο Κυκλάδων, σε έναν εντυπωσιακό τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο της Ερμούπολης με αντίπαλο την ΑΕ Μυκόνου.

Η ομάδα του άλλοτε άσου των Ολυμπιακού και ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 23' με τον Μέμο, ωστόσο οι Μυκονιάτες απάντησαν στο 36ο λεπτό με γκολ του Κικιλιανίδη για το 1-1, που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, αλλά ούτε στην παράταση. Έτσι, οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, ξεκινώντας με απίστευτη ευστοχία, έως ότου ο Τσαρούχας να αποκρούσει την εκτέλεση του Τουλίκα και με το 7-6 να χαρίσει το τρόπαιο στην ομάδα του!