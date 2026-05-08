Ο Ολυμπιακός ανάμεσα στους «Τρεις Μεγαλοπρεπείς» εμβληματικούς συλλόγους

Σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυαθλητικών Συλλόγων, ο Ολυμπιακός, η Σπόρτινγκ και η Μπαρτσελόνα, με βάση τις επιτυχίες τους χαρακτηρίζονται ως οι «Τρεις Μεγαλοπρεπείς».

«Η Sporting CP ξεχωρίζει για τον ιστορικό πολυαθλητικό της χαρακτήρα, διατηρώντας περίπου 40 ενεργά αθλήματα και μετρώντας πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος του Πειραιά έχει στην «τροπαιοθήκη» του 18 ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

Η F.C. Barcelona αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά αθλήματα υψηλής προβολής, έχοντας κατακτήσει περισσότερους από 46 τίτλους πρωταθλημάτων Ευρώπης στα διάφορα τμήματά της.⁠

Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη και τη τεράστια επιρροή των πολυαθλητικών συλλόγων στο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο».