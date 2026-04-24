Δείτε τις ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών στα πρωταθλήματα της Ευρώπης που έχουν καταφέρει να φτάσουν φέτος στον τελικό του Κυπέλλου.

Η σεζόν 2025/26 φτάνει στο τέλος της και οι τελικοί του Κυπέλλου μπαίνουν σιγά σιγά στο πρόγραμμα, με την Ελλάδα να μαθαίνει τον νικητή του τίτλου το βράδυ του Σαββάτου (25/4), με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να διεκδικούν το τρόπαιο.

Οι Κρητικοί καταφέρνουν να φτάσουν τόσο μακριά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, κατόρθωμα σπουδαίο για σύλλογο εκτός του big-4, αν και σε άλλες χώρες, μπορεί να βρει κανείς και περιπτώσεις ομάδων που θα διεκδικήσουν την κούπα δίχως καν να παίζουν στην Α' κατηγορία της χώρας τους!

Συγκεκριμένα, πέντε ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στον τελικό του θεσμού, την ώρα που όπως κάθε χρόνο, στο Λιχτενστάιν, το τρόπαιο θα διεκδικηθεί από δύο κλαμπ (Βαντούζ και Έσεν/Μάουρεν) που μετέχουν στη Β' και τη Δ' κατηγορία της Ελβετίας αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που είναι φιναλίστ παίζοντας εκτός... σαλονιών είναι οι εξής:

Ντανφέρμλιν (Β' Σκωτίας)

Τσερνίγκιβ (Β' Ουκρανίας)

Μπρίνιε Γκροσούπλιε (Β' Σλοβενίας)

Σταντ Λωζάνη-Ουσί (Β' Ελβετίας)

Τορεένσε (Β' Πορτογαλίας)

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και επτά ομάδες χαμηλής κατηγορίας που έχουν φτάσει στα ημιτελικά του θεσμού, με δύο να προέρχονται από τη Σερβία (Γκράφικαρ, Γεντίνστβο), δύο από τη Βόρεια Μακεδονία (Οχρίδα, Σκεντίγια Αρατσίνοβο), μία από το Μαυροβούνιο (Ότραντ-Ολίμπικ), μία από την Αρμενία (Αντράνικ) και μία από την Αγγλία (Σαουθάμπτον).