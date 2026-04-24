Η Μίλγουολ εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά μετά το απίστευτο μπλέξιμο με το έμβλημά της και ένα σχολικό φυλλάδιο για τον ρατσισμό.

Την ώρα που η Μίλγουολ δίνει τη δική της μάχη για την ιστορική άνοδο στην Premier League, οι άνθρωποί της κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα τουλάχιστον άβολο περιστατικό. Βλέπετε, σε σχολικό φυλλάδιο για τον ρατσισμό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συμπεριλήφθηκε ένας άνθρωπος με στολή τύπου ΚΚΚ η οποία έφερε το σήμα του συλλόγου!

Η αγγλική ομάδα ενημέρωσε πως έλαβε την απολογία του Συμβουλίου του Γουέστμινστερ, το οποίο διαβεβαίωσε ότι το εν λόγω φυλλάδιο θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και όλο το υλικό που υπάρχει θα καταστραφεί. Όπως και να 'χει, οι ιθύνοντες της Μίλγουολ δεν έχουν αποκλείσει ακόμα το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά. «Η σοβαρή κακή χρήση του εμβλήματος δημιουργεί λανθασμένη και καταστροφική εικόνα για την ομάδα μας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

H εν λόγω εικόνα βρίσκεται δίπλα σε φωτογραφία του Πολ Κάνοβιλ, πρώτου μαύρου ποδοσφαιριστή της Τσέλσι, και τα εξής λόγια του: «Ο ρατσισμός δεν έφυγε ποτέ, μου είχαν επιτεθεί άσχημα σε ένα ματς της Β' ομάδας με τη Μίλγουολ αλλά μετά μπορούσα να δείξω στους ρατσιστές το μετάλλιο του πρωταθλητή της Β' κατηγορίας».

Message from @MillwallFC



The club has received a full apology from Westminster Council following their serious misuse of a registered club badge, which was placed on an illustration of a white supremacist hate group member in a children's education booklet distributed in… pic.twitter.com/Bojim0u2wF April 23, 2026