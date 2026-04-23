Ο Αντώνης Πετρόπουλος στην εκπομπή Play Offs Time, πήρε θέση για το τι πρέπει να αλλάξει στον Παναθηναϊκό με τη νέα χρονιά, δείχνοντας την αγανάκτησή του για όσα βλέπει να γίνονται!

Για την οριακή κατάσταση που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός έπειτα από 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα μίλησε ο Αντώνης Πετρόπουλος στο Play Offs Time μετά την ήττα του «τριφυλλιού» στη Λεωφόρο με 0-2.

Στο 14.14 αναφέρει ότι πρέπει να στηριχτεί ο Μπενίτεθ, τονίζοντας ότι πρέπει άμεσα λειτουργήσει ο σύλλογος ως ένα για να μην συνεχιστεί άλλο η μακρά περίοδος χωρίς πρωτάθλημα.

«O Κλοπ δηλαδή που είναι εκτός 2-3 χρόνια, έχει ξεχάσει; Δεν γίνεται να το έχει ξεχάσει. Αυτό που λέει ο Χρήστος (Πατσατζόγλου), ότι μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε κι οι προπονητές, γίνεται. Πρέπει να στηριχτεί αυτό που έχει στο κεφάλι του ο Μπενίτεθ. Όλοι μαζί, διοίκηση, τα παιδιά που απαρτίζουν τη διοίκηση, τεχνικοί διευθυντές, παράγοντες και προπινητές να κάτσουν κάτω και να πουν: "Παιδιά θα κάνουμε αυτό για την επόμενη 2ετία-3ετία", με την έλευση και του καινούργιου γηπέδου. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια γιατί ο κόσμος συνέχεια έβλεπε κάτι... χάλαγε. Εβλεπε κάτι... χάλαγε. Θα μπορούσε να είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο λίγος ο καιρός που είχαμε να πάρουμε πρωτάθλημα.

Τώρα πάμε για τη 16η χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Το έχουμε πει ότι χάνονται γενιές Παναθηναϊκών, ο κόσμος είναι κουρασμένος, αλλά στηρίζεται ο Παναθηναϊκός, στηρίζονται οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος είναι εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό και να δείξει άλλο πρόσωπα σαν Παναθηναϊκός. Αυτό θέλω να δω τη νέα χρονιά γιατί ήμουν 5 χρόνια εκεί και τα έζησα».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: