Πετρόπουλος στο Play Offs Time: «Πάμε για τη 16η χρονιά χωρίς πρωτάθλημα, χάνονται γενιές Παναθηναϊκών» (vid)
Για την οριακή κατάσταση που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός έπειτα από 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα μίλησε ο Αντώνης Πετρόπουλος στο Play Offs Time μετά την ήττα του «τριφυλλιού» στη Λεωφόρο με 0-2.
- Πετρόπουλος στο Play Offs Time: «Για ποιον λόγο να βγει ο Τεττέη; Κι εμείς παίζαμε με κάρτα από το 30'! Δεν πάει άλλο, τέλος!»
Στο 14.14 αναφέρει ότι πρέπει να στηριχτεί ο Μπενίτεθ, τονίζοντας ότι πρέπει άμεσα λειτουργήσει ο σύλλογος ως ένα για να μην συνεχιστεί άλλο η μακρά περίοδος χωρίς πρωτάθλημα.
«O Κλοπ δηλαδή που είναι εκτός 2-3 χρόνια, έχει ξεχάσει; Δεν γίνεται να το έχει ξεχάσει. Αυτό που λέει ο Χρήστος (Πατσατζόγλου), ότι μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε κι οι προπονητές, γίνεται. Πρέπει να στηριχτεί αυτό που έχει στο κεφάλι του ο Μπενίτεθ. Όλοι μαζί, διοίκηση, τα παιδιά που απαρτίζουν τη διοίκηση, τεχνικοί διευθυντές, παράγοντες και προπινητές να κάτσουν κάτω και να πουν: "Παιδιά θα κάνουμε αυτό για την επόμενη 2ετία-3ετία", με την έλευση και του καινούργιου γηπέδου. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια γιατί ο κόσμος συνέχεια έβλεπε κάτι... χάλαγε. Εβλεπε κάτι... χάλαγε. Θα μπορούσε να είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο λίγος ο καιρός που είχαμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
Τώρα πάμε για τη 16η χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Το έχουμε πει ότι χάνονται γενιές Παναθηναϊκών, ο κόσμος είναι κουρασμένος, αλλά στηρίζεται ο Παναθηναϊκός, στηρίζονται οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος είναι εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό και να δείξει άλλο πρόσωπα σαν Παναθηναϊκός. Αυτό θέλω να δω τη νέα χρονιά γιατί ήμουν 5 χρόνια εκεί και τα έζησα».
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:
