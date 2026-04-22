Ένας αρχηγός παράνομου δικτύου streaming καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 23 μηνώ, ενώ θα πληρώσει πρόστιμο πολλών εκατομμυρίων.

Η εγκληματική δράση ενός άνδρα με το παρατσούκλι «Dash, ο Ιρανός», αποκαλύφθηκε πλήρως σε δικαστική απόφαση ισπανικού δικαστηρίου, η οποία δείχνει πώς διαχειριζόταν μια αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων λιρών, που του απέφερε σπορ αυτοκίνητα, ρολόγια Rolex και πολυτελή ακίνητα. Ο «Dash» δραστηριοποιούνταν κυρίως από την Ισπανία και καταδικάστηκε για τη διεύθυνση ενός προηγμένου διεθνούς εγκληματικού δικτύου. Ο Ιρανός παρείχε χιλιάδες πειρατικές ιστοσελίδες αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου σε δύο εκατομμύρια χρήστες, μέσω domains, όπως τα IPTVStack και RapidIPTV.

Η έρευνα κάλυψε μια πενταετία (2015–2020), κατά την οποία τα έσοδα της παράνομης οργάνωσης εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια λίρες (17 εκατ. δολάρια).

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο ηγέτης μιας ομάδας, μαζί με τέσσερις ακόμη κατηγορουμένους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ψευδείς ταυτότητες για να ανοίγουν και να διαχειρίζονται χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων «ξέπλεναν» τα κέρδη τους. Αυτό γινόταν μέσω επενδύσεων σε ακίνητα υψηλής αξίας, συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα - που περιλάμβαναν πάνω από 1.000 Bitcoin - καθώς και μέσω ισχυρών οικονομικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του, το Ιράν.

Και οι πέντε κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν τις κατηγορίες - που αφορούσαν παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και ξέπλυμα χρήματος - με αντάλλαγμα μειωμένες ποινές, οι οποίες επιβλήθηκαν στις 15 Απριλίου. Συνολικά, τα πρόστιμα και οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα 17 εκατομμύρια λίρες (23 εκατ. δολάρια).

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες streaming, που περιλάμβαναν μεταδόσεις αγώνων της Premier League και του Champions League, επέτρεψαν στον Ιρανό να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα οικιστικό συγκρότημα αξίας 3,5 εκατομμυρίων λιρών (4,7 εκατ. δολάρια) στην Τεχεράνη, αποτελούμενο από πέντε πολυτελή διαμερίσματα.

Στην Ισπανία, απέκτησε επίσης μια κατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών (2 εκατ. δολάρια) στη Βαρκελώνη, η οποία ήταν ένα από τα ακίνητα που ερευνήθηκαν από την αστυνομία τον Ιούνιο του 2020.

Κατά τις αρχικές εφόδους στις 3 Ιουνίου 2020 - με τη συνδρομή της Europol και επιχειρησιακά κέντρα παρακολούθησης σε Βρυξέλλες και Ισπανία - κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα Mercedes. Επίσης εντοπίστηκαν τέσσερα ρολόγια Rolex συνολικής αξίας περίπου 45.000 λιρών (60.000 δολάρια), φορητοί υπολογιστές, πιστωτικές κάρτες και μεγάλα ποσά χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ κρυμμένα κάτω από στρώματα.

Η δραστηριότητα streaming ήταν χωρισμένη σε δύο τμήματα: το τεχνικό και το οικονομικό. Το τεχνικό σκέλος — εν μέρει εγκατεστημένο στο Ιράν — ήταν υπεύθυνο για την υποκλοπή νόμιμων μεταδόσεων, την αποκωδικοποίησή τους και την αναδιανομή τους μέσω ενός σύνθετου δικτύου διακομιστών σε περισσότερες από δέκα χώρες. Το οικονομικό - με έδρα κυρίως την Ισπανία - δημιουργούσε εταιρείες - βιτρίνες, διακινούσε κεφάλαια, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και διένειμε τα χρήματα με στόχο την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους.

Η εταιρεία λειτουργούσε και με μοντέλο franchise, επιτρέποντας σε μεταπωλητές να διαχειρίζονται και να αποκομίζουν κέρδη από δικές τους υπηρεσίες IPTV μέσω του κεντρικού δικτύου. Παρά τη χρηματοδότηση έργων στο Ιράν, δεν τεκμηριώθηκαν άμεσες συνδέσεις με κρατικές δραστηριότητες της χώρας. Η Eurojust εξέδωσε εντολές έρευνας προς 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η La Liga - μία από τις διοργανώσεις που μάχονται ενεργά την πειρατεία και βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση - χαιρέτισε την ολοκλήρωση της υπόθεσης, με τον πρόεδρο Χαβιέρ Τέμπας να χαρακτηρίζει την απάτη «μάστιγα που απειλεί την επιβίωση ενός κλάδου θεμελιώδους για την ευρωπαϊκή οικονομία». Πρόσθεσε ότι «η πειρατεία πρέπει να αντιμετωπίζεται δυναμικά σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα απέναντι στις οργανώσεις και τις μαφίες που τη στηρίζουν».