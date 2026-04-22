Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προσέφυγε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, καταγγέλλοντας τις έρευνες εις βάρος του.

Άλλοτε πανίσχυρος, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς είδε τη ζωή του να αλλάζει άρδην μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με τον μεγιστάνα να πουλάει άμεσα την Τσέλσι στον Τοντ Μπόελι και να αποτελεί εδώ και τέσσερα χρόνια αντικείμενο ερευνών από τις Αρχές της Νήσου Τζέρσι.

Με περιουσιακά στοιχεία άνω των πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων και τα χρήματα από την παραχώρηση των Λονδρέζων, να έχουν δεσμευτεί, ο Αμπράμοβιτς πέρασε στην αντεπίθεση και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα!

Όπως ανέφερε εκπρόσωπός του στους Times, «αυτή η έρευνα που κρατά τέσσερα χρόνια χωρίς κατηγορίες, διαφάνεια ή αξιόπιστα στοιχεία, δείχνει πως έχει γίνει ξεκάθαρη κατάχρηση εξουσίας από την κυβέρνηση του Τζέρσι και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι Αρχές απέκρυψαν σημαντικές πληροφορίες και αγνόησαν βασικές διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι αυτή δεν είναι μία νόμιμη νομική διαδικασία αλλά μία διαδικασία που προκύπτει από πολιτικά κίνητρα».

Το σχετικό δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι το 2025, η πλευρά του Αμπράμοβιτς πέτυχε να αναγκάσει μέλη της κυβέρνησης του Τζέρσι να παραδώσουν μηνύματα, μέιλ και άλλα δεδομένα που αφορούσαν τον Ρώσο, καθώς και να καλύψουν τα νομικά του έξοδα.