Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο γιος του Κλίνσμαν, Τζόναθαν, έπειτα από κάταγμα στον αυχένα που υπέστη στον αγώνα Παλέρμο - Τσεζένα για τη Serie B, το Σάββατο.

Έναν σοβαρό τραυματισμό είχε ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Τσεζένα στη Serie B, στον αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Παλέρμο, το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του γιου του πρώην μεγάλου άσου της Εθνικής Γερμανίας και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής των Πάντσερ, βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την γηπεδούχο Παλέρμο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο 29χρονος τερματοφύλακας όρμησε στον Φίλιπο Ρανόκια και κέρδισε τη μπάλα.

Εν συνεχεία, ο αθλητής των γηπεδούχων φάνηκε πως έπιασε κατά λάθος το κεφάλι του Κλίνσμαν με το πίσω πόδι του. Ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων μεταφέρθηκε με φορείο, φορώντας νάρθηκα στον αυχένα.

Η Τσεζένα επιβεβαίωσε πως ο παίκτης της ομάδας τους πέρασε όλο το βράδυ σε νοσοκομείο της Σικελίας, με τις αρχικές εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη κάταγμα στον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο.

Ο Τζόναθαν Κλίνσμαν βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και θα εξεταστεί από εξειδικευμένο νευροχειρουργό, με τον ατζέντη του να επιβεβαιώνει πως θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να αναρρώσει ο γιος της παλιάς δόξας του γερμανικού ποδοσφαίρου.