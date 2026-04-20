Κλίνσμαν: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο γιος του
Έναν σοβαρό τραυματισμό είχε ο γιος του Γιούργκεν Κλίνσμαν, Τζόναθαν, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Τσεζένα στη Serie B, στον αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Παλέρμο, το Σάββατο.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του γιου του πρώην μεγάλου άσου της Εθνικής Γερμανίας και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που διετέλεσε και ομοσπονδιακός προπονητής των Πάντσερ, βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την γηπεδούχο Παλέρμο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο 29χρονος τερματοφύλακας όρμησε στον Φίλιπο Ρανόκια και κέρδισε τη μπάλα.
Εν συνεχεία, ο αθλητής των γηπεδούχων φάνηκε πως έπιασε κατά λάθος το κεφάλι του Κλίνσμαν με το πίσω πόδι του. Ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων μεταφέρθηκε με φορείο, φορώντας νάρθηκα στον αυχένα.
Η Τσεζένα επιβεβαίωσε πως ο παίκτης της ομάδας τους πέρασε όλο το βράδυ σε νοσοκομείο της Σικελίας, με τις αρχικές εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη κάταγμα στον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο.
Ο Τζόναθαν Κλίνσμαν βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και θα εξεταστεί από εξειδικευμένο νευροχειρουργό, με τον ατζέντη του να επιβεβαιώνει πως θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να αναρρώσει ο γιος της παλιάς δόξας του γερμανικού ποδοσφαίρου.
