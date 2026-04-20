Ο Κέβιν Ντουράντ ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και η συμμετοχή του στο 2ο ματς με τους Λέικερς θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Σε «Game Time Decision» βρίσκεται το αγωνιστικό «status» του Κέβιν Ντουράντ ενόψει του Game 2 της α' φάση των Playoffs μεταξύ Λέικερς και Ρόκετς.

Όπως είναι γνωστό η ομάδα του Λος Άντζελες έχει κάνει ήδη το 1-0 έχοντας εκτός τους Ντόντσιτς και Ριβς, ενώ η ομάδα του Χιούστον στερείται τις υπηρεσίες του Ντουράντ.

Μάλιστα παραμένει ακόμα στον... αέρα η συμμετοχή του «KD» και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και το Σαμς Σαράνια στο ESPN.

Συγκεκριμένα έχει πρόβλημα στην επιγονατίδα και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα είναι έτοιμος για το Game 2 το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/4, 05:30).