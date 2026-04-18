Ο Χάρι Γουίνκς εθεάθη να βρίζει οπαδούς της Λέστερ μετά την ήττα από την Πόρτσμουθ.

Η Λέστερ έχει βρεθεί σε δεινή θέση, καθώς μετά και την ήττα από την Πόρτσμουθ, ψάχνει ένα θαύμα για να αποφύγει έναν ταπεινωτικό υποβιβασμό στη League One και όπως είναι φυσικό, οι οπαδοί της βράζουν.

Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών περίμεναν δίπλα στο πούλμαν της ομάδας μετά το ματς, με τον Χάρι Γουίνκς να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί τους. Σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνεται ο Άγγλος μέσος να λέει έξαλλος «άντε γ@@@ου, σκάσε» απευθυνόμενος στους υποστηρικτές των Αλεπούδων, πριν μπει στο λεωφορείο.

Άλλοτε διεθνής με την Αγγλία, ο Γουίνκς έπαιξε στην Τότεναμ από το 2014 έως το 2023 και μετακόμισε στο Λέστερ το 2023, μετρώντας έκτοτε μία άνοδο και έναν υποβιβασμό. Ωστόσο σύντομα, οι υποβιβασμοί αναμένεται να γίνουν δύο, με τους πρωταθλητές του 2016 να απέχουν οκτώ βαθμούς από τη σωτηρία μόλις τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Championship.