Η Λέστερ είναι ένα βήμα από τον υποβιβασμό στη League One, την ώρα που Κάρντιφ και... Μπρόμλι ανοίγουν σαμπάνιες ανόδου.

Δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του τίτλου της Premier League, η Λέστερ είναι ένα βήμα μακριά από τον υποβιβασμό στη League One... Η ήττα από την Πόρτσμουθ και τα αποτελέσματα των Μπλάκμπερν, Γουέστ Μπρομ και Τσάρλτον άφησαν στο χείλος του γκρεμού τις Αλεπούδες, που τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Championship είναι στο -8 από τη σωτηρία!

Η Λέστερ έχει βρεθεί στη Γ’ κατηγορία μόλις μία ακόμη φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 2008/09, όταν και επέστρεψε άμεσα στην Championship και όπως φαίνεται θα πιει το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

West Brom extend their unbeaten run to eight matches with a 1-0 win against Preston North End.



It means they move five points clear of the relegation zone with three games remaining.



Leicester City will be relegated to League One if they fail to beat Hull City on Tuesday. pic.twitter.com/wlmNZ9XC6O — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 18, 2026

Τα εναπομείναντα ματς πάντως δεν είναι και τόσο εύκολα, καθώς η ομάδα του Γκάρι Ρόουετ έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά εντός έδρας τις Χαλ και Μίλγουολ, που παλεύουν για την άνοδο, και την τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από την Μπλάκμπερν, που μάχεται για την παραμονή.

Την ίδια ώρα, στο Κάρντιφ άνοιξαν τις σαμπάνιες, καθώς εξασφάλισαν την άνοδο από τη League One πίσω από τη Λίνκολν και επιστρέφουν στο δεύτερο επίπεδο μετά από απουσία ενός έτους.

Ακόμα πιο κάτω, βρίσκει κανείς την απίθανη Μπρόμλι, που μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη της άνοδο στη League Two, κατάφερε να εξασφαλίσει μία ακόμη, για τη League One, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τριάδα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Δ’ κατηγορίας.