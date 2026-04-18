Αγγλία: Πάει για υποβιβασμό η Λέστερ, άνοδος για Κάρντιφ και Μπρόμλι
Δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του τίτλου της Premier League, η Λέστερ είναι ένα βήμα μακριά από τον υποβιβασμό στη League One... Η ήττα από την Πόρτσμουθ και τα αποτελέσματα των Μπλάκμπερν, Γουέστ Μπρομ και Τσάρλτον άφησαν στο χείλος του γκρεμού τις Αλεπούδες, που τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Championship είναι στο -8 από τη σωτηρία!
Η Λέστερ έχει βρεθεί στη Γ’ κατηγορία μόλις μία ακόμη φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 2008/09, όταν και επέστρεψε άμεσα στην Championship και όπως φαίνεται θα πιει το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.
West Brom extend their unbeaten run to eight matches with a 1-0 win against Preston North End.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 18, 2026
It means they move five points clear of the relegation zone with three games remaining.
Leicester City will be relegated to League One if they fail to beat Hull City on Tuesday. pic.twitter.com/wlmNZ9XC6O
Τα εναπομείναντα ματς πάντως δεν είναι και τόσο εύκολα, καθώς η ομάδα του Γκάρι Ρόουετ έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά εντός έδρας τις Χαλ και Μίλγουολ, που παλεύουν για την άνοδο, και την τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από την Μπλάκμπερν, που μάχεται για την παραμονή.
Την ίδια ώρα, στο Κάρντιφ άνοιξαν τις σαμπάνιες, καθώς εξασφάλισαν την άνοδο από τη League One πίσω από τη Λίνκολν και επιστρέφουν στο δεύτερο επίπεδο μετά από απουσία ενός έτους.
🎵 “Championship again, ole ole!” 🎶
The #Bluebirds are going straight back up! 💙#CityAsOne pic.twitter.com/kMPbIchlbG— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) April 18, 2026
Ακόμα πιο κάτω, βρίσκει κανείς την απίθανη Μπρόμλι, που μόλις δύο χρόνια μετά την πρώτη της άνοδο στη League Two, κατάφερε να εξασφαλίσει μία ακόμη, για τη League One, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τριάδα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Δ’ κατηγορίας.
WE ARE GOING UP 🔥— Bromley FC (@bromleyfc) April 18, 2026
Following today's results, the Ravens have been promoted to Sky Bet League One for the first time ever 🎉 pic.twitter.com/HiPJAiTrPS
