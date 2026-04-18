Ο αρχηγός της Τζοχόρ, Νάτσο Ίνσα, έφτασε να επιτεθεί στους τραυματιοφορείς λόγω της καθυστερημένης τους αντίδρασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ζάιρο.

Η Αλ Αχλί επικράτησε 2-1 της Τζοχόρ Νταρούλ Ταζίμ και πέρασε στα ημιτελικά του AFC Champions League Elite, με την αναμέτρηση πάντως να στιγματίζεται από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ζάιρο.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, του ΠΑΣ Γιάννινα και της Πάφου δέχτηκε κλοτσιά στο πρόσωπο από τον Μαϊράσι και έχασε τις αισθήσεις του, με σκηνές χάους να ακολουθούν, καθώς όσοι βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο φώναζαν τα ιατρικά επιτελεία να σπεύσουν στον Βραζιλιάνο.

Μέσα στον χαμό, ο αρχηγός της ομάδας της Μαλαισίας, Νάτσο Ίνσα, έγινε έξαλλος με την αργοπορία των τραυματιοφορέων και έτρεξε προς το μέρος τους, κλοτσώντας έναν εξ αυτών και παίρνοντας το φορείο για να το πάει στον συμπαίκτη του.

Αναμενόμενα, το περιστατικό έγινε viral, με άλλους να τα βάζουν με τους τραυματιοφορείς και άλλους με τον έμπειρο Ισπανό ποδοσφαιριστή για την επίθεση εναντίον τους. Το θετικό είναι ότι ο Ζάιρο υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στο σαγόνι και του έγιναν ράμματα στο χείλος, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να αναρρώνει.