Στην εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 15η «στροφή» του πρωταθλήματος Κ17 ο Παναθηναϊκός επικράτησε με ευκολία κόντρα στον ΠΑΟΚ (3-1).

Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε η Κ17 του Παναθηναϊκού που «καλπάζει» προς τον τίτλο, καθώς στην εξ αναβολής αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική επικράτησαν 3-1 του ΠΑΟΚ. Η Κ17 των Πρασίνων που είναι αήττητη με τη νική αυτή ξέφυγε με εννέα βαθμούς από τον Δικέφαλο του Βορά, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ διατήρησε και την απόσταση πέντε βαθμών από την ΑΕΚ.

Το σύνολο του Άγγελου Ζαζόπουλου μπήκε καλύτερα στο ματς και απείλησε πρώτο, με τον Μπινιάρη να δοκιμάζει από κοντά και τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει. Η πίεση των «πράσινων» απέδωσε καρπούς στο αμέσως επόμενο κόρνερ, όταν μετά από ωραία συνεργασία ο Μπινιάρης έβγαλε τη σέντρα και ο Λάβδας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 27’ βρήκε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με τον Φώτη να εκμεταλλεύεται εκτέλεση κόρνερ του Βανδήρα και να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος το «Τριφύλλι» συνέχισε με το ίδιο τέμπο και στο 58’ ο Νεμπής εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ, πέρασε και τον τερματοφύλακα και έκανε το 3-0. Λίγο αργότερα όμως, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Τσίγκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 75’ με εύστοχο πέναλτι του Χαλδέζου, όμως στα εναπομείναντα λεπτά δεν κατάφερε να απειλήσει περαιτέρω, με τον Παναθηναϊκό να κρατά το υπέρ του 3-1 μέχρι το τέλος.