Ιδιοκτήτης ομάδας έγινε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση της καταλανικής Κορνέγια που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας.

«Δεν με βλέπω για προπονητή. Μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά περισσότερο θέλω να γίνω ιδιοκτήτης ομάδας. Θέλω να έχω τον δικό μου σύλλογο, να ξεκινήσω από την αρχή και να τον μεγαλώσω» δήλωνε πριν από μερικούς μήνες ο Λιονέλ Μέσι και τελικά δεν έμεινε στα λόγια...

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αργεντινός θρύλος γνωστοποίησε πως αποτελεί πλέον τον νέο ιδιοκτήτη της καταλανικής Κορνέγια, ομάδα που αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Αφού ιδρύθηκε πίσω στο 1951, η Κορνέγια έχει εξελιχθεί σε μια παραδοσιακή ομάδα της περιοχής, οι ακαδημίες της οποίας έχουν γαλουχήσει μια σειρά από ποδοσφαιριστές με παγκόσμιο status.

Ονόματα όπως οι Ζόρντι Άλμπα, Νταβίντ Ραγιά και Ζεράν Μαρτίν έχουν περάσει από τις ακαδημίες της, οι οποίες φημίζονται για τη δουλειά τους στην περιοχή της Καταλονίας. Υπό τη νέα διοίκηση το κλαμπ στοχεύει στην αγωνιστική και οικονομική εκτόξευση μέσα στα επόμενα χρόνια, με όνειρα ανόδου προς τις μεγάλες κατηγορίες.