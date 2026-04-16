Viral έγινε ποδοσφαιριστής που μόλις το τέρμα του μέτρησε μέσω VAR έσπευσε να φιλήσει τον διαιτητή.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει video που δείχνει ποδοσφαιριστή στην Αίγυπτο να... δείχνει την αγάπη του σε διαιτητή αφού επικύρωσε το γκολ του. Στην αναμέτρηση λοιπόν της Μπανκ Ελ Άχλι κόντρα στην Ελ Μοκαουλούν, οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 2-1 όμως τα βλέμματα τράβηξε ο πανηγυρισμός του Φαϊσάλ.

Αναλυτικότερα ο Οσάμα Φαϊσάλ στο 78ο λεπτό βρήκε δίχτυα, έκανε το 2-1 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Όμως μέχρι να μέτρησε το γκολ επικράτησε αγωνία, αφου ελέγχθηκε από το VAR για πιθανό οφσάιντ. Μόλις πέρασαν τα λεπτά και ο διαιτητής επικύρωσε το γκολ του αυτός πλησίασε και έκανε κάτι που μάλλον κανείς δεν περίμενε....

Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν πλησίασε τον ρέφερι της αναμέτρησης και του έδωσε ένα φιλί στο κεφάλι. Εκεινος τον κοιταξε απορημένος και τον σπρώχνει. Όπως είναι λογικό έγινε αμέσως viral.

