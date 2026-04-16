Conference League, ΑΕΚ - Βαγεκάνο: Γκολ, κάρτες και το ευρωπαϊκό μομέντουμ του Βάργκα

Ανάλυση και προγνωστικά για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League.

Οι ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Conference League διεξάγονται το βράδυ της Πέμπτης (16/4) και η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, που συνάμα αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση: να ανατρέψει το 3-0 της πρώτης αναμέτρησης για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα για την Ένωση στο Βαγιέκας. Μπροστά τα έχανε, πίσω εμφάνισε κενά και το εύρος της ήττας ζόρισε πολύ τα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς. Ψυχολογία ανατροπής υπάρχει, το +5 της κορυφής στο πρωτάθλημα προσφέρει την άνεση για υπερπροσπάθεια κόντρα στους Ισπανούς, ενώ ο Νίκολιτς έχει ρίξει όλο το βάρος στην πνευματική προετοιμασία των παικτών του. Η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να ψάξει από πολύ νωρίς το γκολ που θα της δώσει ώθηση και να πάρει τα ανάλογα ρίσκα.

Η Βαγεκάνο δεν τρομάζει με την ποιότητα της. Είναι ωστόσο μια καλά δομημένη ομάδα, απόλυτα πειθαρχημένη και συμπαγής στο χορτάρι. Ξέρει να παίζει στα άδεια μέτρα, κρατάει καλά τους χώρους, αλλά ακόμη δεν μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς σε συνεχόμενα απαιτητικά ματς. Κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στην ήττα 3-0 από τη Μαγιόρκα, αποτέλεσμα που την κρατάει... μπλεγμένη στα σενάρια του υποβιβασμού. Ακολουθεί για την Ράγιο ένα πολύ κρίσιμο ματς με την Εσπανιόλ, κατάσταση που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ.

Τα pre game δεδομένα του αγώνα συνηγορούν σε up tempo 90λεπτο, με πολλή ένταση και προσωπικές μονομαχίες. Η ΑΕΚ δύσκολα θα σπαταλήσει ξανά τόσες κλασικές ευκαιρίες, η Ράγιο θα επιχειρήσει πρωτίστως να προφυλάξει το μεγάλο της προβάδισμα.

