Μαρόκο: Σκόραρε με ασύλληπτη ραμπόνα και πάει... σφαίρα για το βραβείο Puskas!
Η τέχνη της ραμπόνα υμνείται από ελάχιστους, αλλά όταν υπηρετείται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Χαρακτηριστικό είναι το γκολ που σημείωσε στο Μαρόκο ο Ντρις Ελ Τζαμπαλί, το οποίο αποδείχθηκε και το νικητήριο στον αγώνα της Φες απέναντι στην Γουιντάντ με το τελικό 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.
Στο 79΄της αναμέτρησης συγκεκριμένα ο επιθετικός της Φες έπιασε τρομερό σουτ με ραμπόνα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της φετινής σεζόν.
WHAAAAAAT A GOAAAAL 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/8K3MpFiUMn— 532off (@532off) April 12, 2026
