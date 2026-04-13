Γκολ σπάνιας ομορφιάς στο Μαρόκο, με τον Ντρις Ελ Τζαμπάλι να θέτει υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas με φοβερό του με ραμπόνα.

Η τέχνη της ραμπόνα υμνείται από ελάχιστους, αλλά όταν υπηρετείται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Χαρακτηριστικό είναι το γκολ που σημείωσε στο Μαρόκο ο Ντρις Ελ Τζαμπαλί, το οποίο αποδείχθηκε και το νικητήριο στον αγώνα της Φες απέναντι στην Γουιντάντ με το τελικό 1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο 79΄της αναμέτρησης συγκεκριμένα ο επιθετικός της Φες έπιασε τρομερό σουτ με ραμπόνα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας, πετυχαίνοντας ένα από τα ομορφότερα γκολ της φετινής σεζόν.