SOCCA EURO 2026: Η αποστολή της Ελλάδας και οι αλλαγές στην διαδικασία

Με το βλέμμα στραμμένο στο επερχόμενο Socca Euro 2026 που θα λάβει χώρα στα Τίρανα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο mini ποδόσφαιρο 6x6 μπαίνει σε μια νέα, απαιτητική φάση.

Η χρονιά που προηγήθηκε άφησε ισχυρό αποτύπωμα, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο εξέλιξης του ίδιου του αθλήματος στη χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανακοίνωση της αποστολής έρχεται να επισφραγίσει μια διαδικασία που συνδυάζει αξιολόγηση, ανταγωνισμό και ανανέωση με ένα σαφές πλάνο ανάπτυξης.

Αλλαγές στην διαδικασία κλήσεων στη γαλανόλευκη

Η φετινή χρονιά φέρνει σημαντικές διαφοροποιήσεις, κυρίως στον τρόπο επιλογής των παικτών. Το υψηλό επίπεδο της Socca Premier League, της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας όπως τόνισε ο τεχνικός της γαλανόλευκης, Γιώργος Μπαστάκης, έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχυ τόσο από τους ήδη διεθνείς όσο και από εκείνους που ξεχώρισαν μετά κιόλας και από τη διαδικασία των προεπιλογών.

«Φέτος υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στη διαδικασία της τελικής επιλογής καθώς έχουμε αποφασίσει να υπάρχει μια δεξαμενή τουλάχιστον 25-30 παικτών που θα είναι ενεργοί και θα πάρουν τουλάχιστον από μία ευκαιρία στο σύνολο των 3 διοργανώσεων του 2026 ενώ αντίστροφα δεν θα υπάρξει κανένας παίκτης της ομάδας που θα κληθεί και στις 3 διοργανώσεις. Αυτό έχει διπλό όφελος: Αφενός δίνει ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά για την ομάδα τα οποία έχουν τεράστιο ταλέντο, αφετέρου αποφορτίζει αγωνιστικά παίκτες που έχουν πολλές διοργανώσεις ήδη στα πόδια τους και μεγάλη κούραση»

«Η επιλογή φέτος δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς το αγωνιστικό και οργανωτικό επίπεδο των ομάδων έχει εξελιχθεί σημαντικά, ανεβάζοντας τις προσδοκίες συνολικά. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχει διαδραματίσει και η Socca Premier League. Η δημιουργία της, όπως επισημάνθηκε, έφερε το στοιχείο που έλειπε: υψηλή ένταση, ανταγωνισμό και συνθήκες αγώνων που προσομοιάζουν το διεθνές επίπεδο, κάθε βδομάδα για μία ολόκληρη χρονιά εντός συνόρων. Έτσι, οι παίκτες προετοιμάζονται πιο αποτελεσματικά για τις απαιτήσεις της γαλανόλευκης.

Η αποτίμηση του 2025 και το μήνυμα του Γιώργου Μπαστάκη

Ο προπονητής της ομάδας αποτίμησε τη σεζόν με ρεαλισμό αλλά και αισιοδοξία. Όπως υπογράμμισε, το πρόσημο είναι ξεκάθαρα θετικό: η κατάκτηση του Socca Aegean Cup, η δεύτερη θέση στο Socca Kalisz Cup και η πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελο του Μεξικού, το Socca World Cup, όπου η Ελλάδα αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη διοργανώτρια ομάδα και φιναλίστ εν τέλει του θεσμού μέσα σε μια καυτή ατμόσφαιρα, συνθέτουν μια εικόνα προόδου.

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στη φύση του αθλήματος:

«Το Socca είναι παιχνίδι στιγμών. Το ζητούμενο είναι να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η δική μας στιγμή και να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει την ομάδα.

Η αποστολή για το Socca Euro 2026

Ύστερα από μια εκτεταμένη διαδικασία προεπιλογών σε όλη τη χώρα, η τεχνική ηγεσία κατέληξε στους εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Socca Euro 2026 στην Αλβανία.

Μουζάκης Μάριος (GK) (Magufana FC)

Καραμαλίγκας Νίκος (GK) (Magufana FC)

Αμπάρα Στέφανος (Klika X Favelas / Amigos FC)

Κοτόβ Κωνσταντίν (Brodios FC / Kaiei FC)

Τούσα Ραφαέλ (Viper FC / Cometas FC)

Ιγνατίδης Ηλίας (Cometas FC)

Φούσκας Στράτος (C) (αρχηγός, Cometas FC)

Χατζής Νίκος (San Antonio SC)

Λίτσης Γιάννης (Magufana FC)

Παπαδόπουλος Αναστάσης (Cometas FC)

Μουρελάτος Χαράλαμπος (ΠΑΣ Νάξου)

Πρίκας Πάρης (Brodios FC)

Πουλιανός Γιώργος (Magufana FC)

Μαργαρίτης Γιάννης (ΠΑΣ Νάξου)

Μπατζέλης Μιχάλης (Galatsicos FC)



Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η νέα αυτή ομάδα καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και τη δυναμική που έχει χτίσει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα του Socca. Με ανανεωμένο ρόστερ, αυξημένο ανταγωνισμό και σαφή αγωνιστική ταυτότητα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ταξιδεύει στην Αλβανία με στόχο να βρεθεί, αυτή τη φορά, στη σωστή πλευρά των «στιγμών».

Γιατί, όπως ξεκάθαρα επισημάνθηκε από τον πάγκο, σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και η Ελλάδα δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ να τις εκμεταλλευτεί.



