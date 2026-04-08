Champions League: Ράσφορντ και κάρτες στο Camp Nou, Μαμαρντασβίλι και κόρνερ στο Παρίσι

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο και Παρί Λίβερπουλ στο Champions League!

Για την προημιτελική φάση του UEFA Champions League, το πρόγραμμα της Τετάρτης (8/4) φιλοξενεί δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης σε έναν ισπανικό «εμφύλιο», ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενεί τη Λίβερπουλ. Σέντρα και στα δύο ματς στις 22:00.

Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Τρέχουν αήττητο εννέα αγώνων με απολογισμό οκτώ νίκες και μια ισοπαλία σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. To Σάββατο η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Ατλέτικο στη Μαδρίτη για την 30η αγωνιστική της La Liga και αποσπάστηκε στο +7 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης. Ομάδα με τρομερή πολυφωνία επιθετικά αυτή του Χάνσι Φλικ, ενίοτε ωστόσο και αφελής ανασταλτικά.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τετράδα της La Liga, εντούτοις σχετικά νωρίς τέθηκε εκτός μάχης τίτλου. Ο Σιμεόνε επιλέγει ένα στυλ πολύ υψηλής έντασης και πρες, ρισκάρει περισσότερο επιθετικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δεν παρουσιάζει όμως την ίδια συνέπεια στα μετόπισθεν. Είναι στον τελικό του Copa del Rey αποκλείοντας στα ημιτελικά την Μπαρτσελόνα και έχει όλη την άνεση να ρίξει το βάρος στο Champions League.

Σπουδαίο ματς, που δεν έχει σχέση με όσα συνέβησαν μεταξύ των δύο ομάδων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το βάρος των περιστάσεων αλλάζει, το ίδιο και η λογική αντιμετώπισης σε μια νοκ άουτ φάση Champions League. Πιο ισορροπημένο από όσο δείχνουν οι αποδόσεις, με φαβορί την Μπαρτσελόνα.

Σε φόρμα η Παρί Σεν Ζερμέν, που στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Τσέλσι με συνολικό σκορ 8-2. Έχει τέσσερις νίκες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια της, με απολογισμό τερμάτων 15-3. Είναι πρώτη στη Ligue 1, με +4 και ένα ματς λιγότερο από την δεύτερη Λανς. Η Παρί δεν είναι πια η ομάδα αστέρων, με φλυαρία και αδικαιολόγητο σνομπισμό στο παιχνίδι της, με τον Λουίς Ενρίκε να έχει αφήσει το στίγμα του μεταμορφώνοντας την.

Πολύ δύσκολη η σεζόν για τη Λίβερπουλ και δεδομένες οι αλλαγές το καλοκαίρι. Οι reds ανέτρεψαν την ήττα 1-0 στην Πόλη και επικράτησαν άνετα 4-0 της Γαλατά στη ρεβάνς, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του θεσμού. Δεν κατάφεραν όμως να χτίσουν μομέντουμ, καθώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική, με ήττα 2-1 από την Μπράιτον στο πρωτάθλημα και 4-0 από την Σίτι στο Κύπελλο... Χαρακτηριστικό το γεγονός πως η ομάδα του Σλοτ δίνει μάχη για την 5άδα και το απευθείας εισιτήριο του επόμενου Champions League μέσω πρωταθλήματος. Δεν πείθει με την εικόνα της και απέναντι στην Παρί η Λίβερπουλ θα έχει πολύ δύσκολο έργο.

Δεν μπορεί κανείς να ξεγράψει την Λίβερπουλ, η αλήθεια ωστόσο είναι πως η Παρί Σεν Ζερμέν είναι ένα επίπεδο πάνω φέτος. Δύσκολα θα ανοίξει το πρώτο ματς σε ρυθμό και σκορ, αφού οι γηπεδούχοι δεν ρισκάρουν πλέον αλόγιστα και οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν το αποτέλεσμα που θα τους αφήνει ελπίδες για τη ρεβάνς.

