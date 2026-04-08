Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο η σορός του, τη M. Παρασκευή (10/4) η κηδεία. Η φράση στο μνήμα του αποτυπώνει τη δική του φιλοσοφία για ζωή και ποδόσφαιρο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε φροντίσει ο ίδιος, χρόνια πριν, ακόμη και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του. Ο σπουδαίος Ρουμάνος τεχνικός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, θα αναπαυθεί στο Κοιμητήριο Bellu του Βουκουρεστίου, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη χώρα, όπου βρίσκονται προσωπικότητες που σημάδεψαν την ιστορία της.

Το νεκρώσιμο πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), με τη σορό του να μεταφέρεται στο Εθνικό Στάδιο του Βουκουρεστίου. Εκεί θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ώστε ο κόσμος, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και όσοι τον εκτίμησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4). Θα προηγηθεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί αργότερα στο Κοιμητήριο Bellu, παρουσία μόνο της οικογένειας, σε στενό κύκλο.

Ο ίδιος είχε επιλέξει και διαμορφώσει τον χώρο της τελευταίας του κατοικίας εδώ και χρόνια, σε ένα σημείο κοντά στην κεντρική διαδρομή του κοιμητηρίου, με λιτότητα και διακριτικότητα. Ακόμη και η επιγραφή που δεσπόζει στο οικογενειακό μνήμα αποτυπώνει τη δική του οπτική για τη ζωή και την πορεία ενός ανθρώπου:

«Αξιώματα, δόξα, πλούτος, όλα στη γη καταλήγουν. Κάθε ομορφιά, ό,τι κι αν είναι, χάνεται και σβήνει. Εσείς που ζείτε, ό,τι δημιουργείτε – έργα, πράξεις καλές – αυτά είναι που αφήνετε πίσω σας».

Η απώλειά του έχει προκαλέσει συγκίνηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον αποχαιρέτισε πριν από την έναρξη του προημιτελικού με την Μπάγερν για το Ch;ampions League. Από τη Ρουμανία μέχρι την Ουκρανία και την Τουρκία, το όνομά του συνδέθηκε με τίτλους και με μια διαδρομή που δεν περιορίζεται σε αριθμούς.

Στην Ελλάδα, η παρουσία του έγινε πιο οικεία μέσα από τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον ΠΑΟΚ, με τις επισκέψεις του στην Τούμπα και την επαφή του με τους ανθρώπους της ομάδας.