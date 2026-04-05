Το Elite Neon Cup, το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου για αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα, ξεκινά!
Συνολικά, 112 σύλλογοι, από 17 διαφορετικές χώρες, θα συναντηθούν σε ένα τουρνουά, στο οποίο εδώ και χρόνια, «συστήνονται» μερικοί από τους σταρ του μέλλοντος.
Σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού, όπως οι Ρόμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στεάουα Βουκουρεστίου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, θα δώσουν το «παρών» σε αυτήν τη γιορτή.
Το Elite Neon Cup συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές, να απολαύσουν το παιχνίδι σε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να νιώσουν τη μαγεία κορυφαίων διοργανώσεων, γνωρίζοντας διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες.
Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Ακόμα περισσότερο υλικό θα βρείτε αν περιηγηθείτε στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στο TikΤok, στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter.
Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.
Email: [email protected]
Facebook: Elite Neon Cup
TikΤok: Elite Neon Cup
Instagram: eliteneoncup
Twitter: @EliteNeonCup
Εγκαταστάσεις:
Kicks Academy: Ο.Τ. 49 Επιχειρηματικό Πάρκο / 5η οδός, Φοίνικας, Σπάτα 190 04
1ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας: Αλεξάνδρου Παναγούλη 24, Γλυφάδα, 166 75
Δημοτικό Στάδιο Γαλατσίου: Λεωφόρος Βεΐκου, Γαλάτσι, 111 47
Athens Sports Hub: Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι, 111 46
Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου: Λεωφόρος Σουνίου 61, Μεσογέας, 190 03
Γήπεδο Κουβαρά: Κουβαράς, 190 03
Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα: Δημοκρατίας 26, Μαραθώνας, 190 07
Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης: Δημοκρίτου 28, Νέα Μάκρη, 190 05
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.