Το Elite Neon Cup, το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου για αναπτυξιακές ηλικίες στην Ελλάδα, ξεκινά!

Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου, έως και την Πέμπτη 9 Απριλίου, κορυφαίες ομάδες στις ηλικίες U14 & U16, από κάθε μεριά του πλανήτη, δίνουν ξανά «ραντεβού» στο Elite Neon Cup!

Συνολικά, 112 σύλλογοι, από 17 διαφορετικές χώρες, θα συναντηθούν σε ένα τουρνουά, στο οποίο εδώ και χρόνια, «συστήνονται» μερικοί από τους σταρ του μέλλοντος.

Σπουδαίες ομάδες του εξωτερικού, όπως οι Ρόμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στεάουα Βουκουρεστίου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, θα δώσουν το «παρών» σε αυτήν τη γιορτή.

Το Elite Neon Cup συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία στους νεαρούς αθλητές, να απολαύσουν το παιχνίδι σε εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να νιώσουν τη μαγεία κορυφαίων διοργανώσεων, γνωρίζοντας διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και πλήρη στοιχεία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, είναι έτοιμοι να σας υποδεχτούν και να ζήσουν μαζί σας, άλλη μία μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία.

Email: [email protected]

Facebook: Elite Neon Cup

TikΤok: Elite Neon Cup

Instagram: eliteneoncup

Twitter: @EliteNeonCup

Εγκαταστάσεις:

Kicks Academy: Ο.Τ. 49 Επιχειρηματικό Πάρκο / 5η οδός, Φοίνικας, Σπάτα 190 04

1ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας: Αλεξάνδρου Παναγούλη 24, Γλυφάδα, 166 75

Δημοτικό Στάδιο Γαλατσίου: Λεωφόρος Βεΐκου, Γαλάτσι, 111 47

Athens Sports Hub: Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι, 111 46

Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου: Λεωφόρος Σουνίου 61, Μεσογέας, 190 03

Γήπεδο Κουβαρά: Κουβαράς, 190 03

Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα: Δημοκρατίας 26, Μαραθώνας, 190 07

Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης: Δημοκρίτου 28, Νέα Μάκρη, 190 05