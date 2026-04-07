Ο Χάμες Ροντρίγκες σιγά σιγά φαίνεται πως επανέρχεται σε φυσιολογικούς ρυθμούς, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε.

Μια είδηση που προκάλεσε ανησυχία στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή ήταν η εισαγωγή του Χάμες Ροντρίγκες σε νοσοκομείο της Μινεσότα, μετά από τη φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με τη Γαλλία (29/3).

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού υπέστη επεισόδιο αφυδάτωσης, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να τον έχουν υπό στενή παρακολούθηση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Φαίνεται όμως πως τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, καθώς σε πρόσφατη ενημέρωσή της, η Μινεσότα (σσ ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο Χάμες) γνωστοποίησε πως ο 34χρονος όχι απλώς δεν έχει εμφανίσει ραβδομυόλυση (σοβαρή κατάσταση όπου οι μύες διασπώνται, απελευθερώνοντας τοξίνες στο αίμα) όπως υποστήριξαν ορισμένα ρεπορτάζ, αλλά αντίθετα συμμετείχε και σε μια συνεδρία επιστροφής στην αγωνιστική δράση, δείγμα του ότι η υγεία του είναι εντάξει.

Η ενημέρωση:

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, ο Χάμες συμμετείχε στον διεθνή φιλικό αγώνα της Κολομβίας εναντίον της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια του οποίου και μετά την ολοκλήρωσή του, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα αφυδάτωσης που επιδεινώθηκαν τις επόμενες ώρες. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, και μετά από μια πρόσθετη ιατρική αξιολόγηση, εξετάστηκε και διαγνώστηκε με σοβαρή αφυδάτωση. Δεδομένης της σοβαρότητας της κλινικής εικόνας, εισήχθη σε νοσοκομειακή μονάδα το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου για συνεχή παρακολούθηση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Ο Χάμες έλαβε εξιτήριο και έκτοτε αναρρώνει στο σπίτι υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Ο Χάμες παρουσιάστηκε στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, και συμμετείχε σε μια εποπτευόμενη συνεδρία επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Η επανένταξή του στην πλήρη ομαδική προπόνηση θα ακολουθήσει τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το ιατρικό τμήμα του συλλόγου και θα καθοδηγείται αποκλειστικά από την κλινική του πρόοδο.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την υγεία και την ιδιωτικότητα των παικτών της. Ο σύλλογος και οι επαγγελματίες υγείας μας μπορούν να δηλώσουν κατηγορηματικά ότι δεν έχουν υπάρξει κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις ραβδομυόλυσης.

Ζητάμε με σεβασμό από τα μέλη των μέσων ενημέρωσης και το κοινό να απέχουν από περαιτέρω εικασίες σχετικά με την υγεία του Χάμες. Οποιεσδήποτε πρόσθετες ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν απευθείας από τον σύλλογο μέσω επίσημων καναλιών.