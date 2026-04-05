RefCam για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Η λύση για διαφάνεια στις διαιτητικές αποφάσεις

Η κάμερα που καταγράφει όλα όσα βλέπει και λέει ο διαιτητής θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η κουβέντα για τη διαιτησία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για αρκετό καιρό ακόμη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορεί η είσοδος του VAR να μείωσε τις διαμαρτυρίες, που αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ωστόσο δεν κατάφερε να τις εξαλείψει, καθώς κάποιες αποφάσεις παραμένουν ανεξήγητες, δημιουργώντας ερωτηματικά για τη λήψη τους...

Μία λύση που, σε συνδυασμό με τη χρήση του video για την εξέταση των φάσεων, θα μπορούσε να εξαφανίσει κάθε κουβέντα, θα ήταν η RefCam. Μία κάμερα με μικρόφωνο, δηλαδή, που θα είναι πάνω στον διαιτητή και θα καταγράφει όλα όσα βλέπει και λέει με τους παίκτες και το VAR.

Αυτή θα χρησιμοποιηθεί αύριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Elite Neon Cup, που θα μεταδοθεί από τη Nova, και όσοι το παρακολουθήσουν θα μπορούν να πάρουν μία γεύση από το πόσο χρήσιμη μπορεί να γίνει. Βέβαια, στο μεγάλο αυτό τουρνουά των τμημάτων υποδομής, VAR δεν θα υπάρχει, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει στην κατανόηση των αποφάσεων που θα παίρνουν οι διαιτητές.

Η λύση στα παράπονα και τα προβλήματα

Η RefCam μπορεί να βοηθήσει στη διαφάνεια του αθλήματος και να εκπαιδεύσει τους φιλάθλους. Αν μεταδίδει όσα βλέπει ένας διαιτητής ή τη συζήτηση με το VAR κατά την εξέταση μίας φάσης, σίγουρα θα απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα των φιλάθλων που θεωρούν πως η ομάδα τους αδικήθηκε σε έναν αγώνα.

Παράλληλα, οι παίκτες θα είναι πιο... μετρημένοι στις αντιδράσεις τους (σ.σ. από τη στιγμή που ξέρουν πως ό,τι λένε θα καταγράφεται), οι οποίες πολλές φορές πυροδοτούν την έκρηξη του κοινού.

Βέβαια, πριν παρθεί η απόφαση για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ξεπεραστούν και κάποια εμπόδια που υπάρχουν, όπως είναι για παράδειγμα o εξοπλισμός ή το νομικό πλαίσιο της καταγραφής. Ωστόσο, το κέρδος θα είναι πολύ μεγάλο για το άθλημα στη χώρα μας.