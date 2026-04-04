Ιστορικό το... double-double του Κώστα Φορτούνη με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να μπαίνει σε κλειστό κλαμπ με πολλά μεγάλα ονόματα.

Τι κι αν δεν αγωνίζεται σε ομάδα των πρώτων θέσεων; Ο Κώστας Φορτούνης κάνει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ και στο ματς με την Αλ Κολούντ έφτασε τα δέκα τέρματα φέτος, την ώρα που έχει να επιδείξει έντεκα ασίστ.

Με το... double-double αυτό, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που το έχουν πετύχει στη Saudi Pro League. Ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο ένατος που τα καταφέρνει, με τη σχετική λίστα να περιλαμβάνει αρκετά μεγάλα ονόματα.

Μεταξύ αυτών, βρίσκουμε τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Σαντιό Μανέ, Ζοάο Φέλιξ, Ριάντ Μαχρέζ και Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, με τον Φορτούνη να είναι την ίδια ώρα δεύτερος φέτος σε ασίστ, πίσω μόνο από τον Φέλιξ. Συνολικά από τότε που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός μετρά 20 γκολ και 16 ασίστ σε 55 συμμετοχές.