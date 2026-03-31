Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σκόρπισε το μεσημέρι της Τρίτης (31/3) η είδηση του θανάτου του άλλοτε σπουδαίου τερματοφύλακα, Μπόρισλαβ Μιχάϊλοφ, σε ηλικία μόλις 63 ετών.

Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε τεχνητό κώμα και έδινε μάχη για τη ζωή του, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να βγει νικητής.

Γεννηθείς το 1963, ο Βούλγαρος αγωνίστηκε σε ομάδες της πατρίδας του, είχε όμως παρουσία και στην αγγλική Ρέντινγκ, τη Μπελενένσες στην Πορτογαλία, τη Μιλούζ στη Γαλλία και τη Ζυρίχη στην Ελβετία. Ωστόσο, έγινε ευρέως γνωστός από την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, όταν και οι Βούλγαροι έφτασαν στα ημιτελικά του θεσμού, με τον ίδιο να είναι αρχηγός και να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις.

Στην καριέρα του, πανηγύρισε 5 τίτλους, ενώ το 1986 αναδείχθηκε κορυφαίος Βούλγαρος ποδοσφαιριστής. Συνολικά, αγωνίστηκε 102 φορές με το εθνόσημο, έχοντας 41 clean sheets. Αργότερα, διετέλεσε και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.