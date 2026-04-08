Ο Κβαρατσχέλια... χόρεψε την άμυνα της Λίβερπουλ για να φτάσει έτσι στο να κάνει το 2-0 για την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Γκολ... ποίημα της Παρί στο 65' για το 2-0 με την Λίβερπουλ. Τρομερή κάθετη - μισό γκολ του Ζοάο Νέβες για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έμεινε όρθιος από την πίεση του Χράφενμπερχ, απέφυγε τον Μαμαρντασβίλι και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 2-0. Ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός έκανε ότι ήθελε την αντίπαλη άμυνα και μετά το δικό του show στο γήπεδο πανηγύρισε έξαλλα.



