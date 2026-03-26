Απόλυτη αποθέωση για τον Συλαϊδόπουλο: Πώς ανέτρεψε το κλίμα και έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τη Ρίο Άβε

Μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε να... γυρίσει τον διακόπτη και πλέον Ρίο Άβε κοιτάζει ψηλότερα!

Το 2026 δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στη Ρίο Άβε. Η αποχώρηση των Κλέιτον και του Αντρέ Λουίζ σε συνδυασμό με τον κόσμο που... έβραζε, ήρθε να κουμπώσει σε ένα μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Έξι σερί ήττες (!), ένα μόλις γκολ ενεργητικό και απότομη βαθμολογική πτώση. Ωστόσο από τη στιγμή που μπήκε ο Μάρτιος, όλα... άνθισαν στον πορτογαλικό σύλλογο. Ο Έλληνας προπονητής κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση παρότι είχε να διαχειριστεί ένα ανανεωμένο ρόστερ (είχε κάνει σχετικές δηλώσεις) και αλλάζοντας το σύστημα (από 3-4-3 σε 4-2-3-1) πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Μετά την ισοπαλία με τη Φαμαλικάο (0-0), η Ρίο Άβε μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες, με τις δύο από αυτές εκτός έδρας και με ομάδες που βρίσκονται κοντά της στη βαθμολογία.

Συγκεκριμένα, επιβίωσε από την έδρα της Τοντέλα (1-0) που είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, νίκησε εντός έδρας την Εστρέλα Αμαδόρα (2-1) και έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Εστορίλ (2-1), η οποία είναι πιο κοντά στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η πορτογαλική ομάδα έφτασε τους 30 βαθμούς, έκανε τρεις σερί νίκες μετά από έξι χρόνια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη στο +10 (και στο +8 από τις θέσεις μπαράζ) ενώ πλέον κοιτάζει... ψηλότερα προς τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Δεν είναι μόνο η αλλαγή συστήματος αλλά η ενσωμάτωση των νέων προσώπων σε ρόλους όπου ο Συλαϊδόπουλος είχε εντοπίσει ότι η ομάδα πονούσε. Πέρα από τον Γκουστάβο Μάνσα που ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό και έχει γίνει μόνιμο στέλεχος στο κέντρο της άμυνας, ο Μάριος Βρουσάι υπηρετεί εξαιρετικά τον ρόλο του δεξιού οπισθοφύλακα χωρίς να έχει όλη τη πλευρά όπως στο 3-4-3.

Ο φορ Μπλέσα έχει μπει στα... παπούτσια του Κλέιτον έχει αρχίσει να βρίσκει δίχτυα παρότι ήρθε από την Ιταλία και συγκεκριμένα την Τζεσένα και φυσικά ξεχωρίζει η παρουσία του Βραζιλιάνου Ντιόγο Μπεζέρα που ήρθε από τη Σερβία και μαζί με τον Σπίκιτς είναι η κινητήρια δύναμη στα άκρα της επίθεσης.