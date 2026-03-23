Σπουδαία πρωτοβουλία από προπονητή στο Εκουαδόρ, ο οποίος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με τον 11χρονο γιό του για να στείλει το δικό του μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Συγκλονιστική στιγμή σε συνέντευξη Τύπου στο Εκουαδόρ, όταν ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με τον 11χροονο γιο του που πάσχει από της Σύνδρομο Down.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, ο Βραζιλιάνος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα ισότητας και ευαισθητοποίησης με τον μικρό του γιο αγκαλιά, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως στη ζωή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για πολύ κόσμο, για την οικογένειά μου. Είναι 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down. Είμαι τυχερός που έχω έναν υπέροχο γιο. Έτσι δεν είναι, Πέδρο;»

Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια. Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα

Το λέω αυτό από εμπειρία, ως πατέρας ενός παιδιού που δεν είναι τυπική περίπτωση, και έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που είναι εδώ, που άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς μας και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο.

Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ήθελα να μοιραστώ λίγο από την εμπειρία μου μαζί σας» τόνισε χαρακτηριστικά σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία.