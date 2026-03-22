Απίθανο περιστατικό σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Ιταλία, όπου προπονητής μεταμφιέστηκε σε παπά για να πάει σε ματς όντας τιμωρημένος, με τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά.

Η αναμέτρηση της Γκαλγκανιάνο με την Ουνιόν Μουλατσάνο για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες της Ιταλίας διεξήχθη στις 26 Οκτωβρίου 2025, ωστόσο τα όσα διαδραματίστηκαν τότε, έφεραν μόλις αυτές τις μέρες την τιμωρία για τον προπονητή των φιλοξενούμενων...



Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ο Ματέο Σισέρι δεν μπορούσε να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του λόγω τιμωρίας, όμως αποφάσισε να μεταμφιεστεί σε... ιερέα προκειμένου να βρεθεί κανονικά στο γήπεδο. Πράγματι, ο πολυμήχανος τεχνικός πήγε στην κερκίδα και έδινε οδηγίες κάθε λίγη ώρα, με τους υπόλοιπους οπαδούς να θεωρούν πως ήταν απλά κάποιος που ζούσε έντονα το ματς...



Όλα έδειχναν ότι ο Σισέρι θα κατάφερνε να περάσει απαρατήρητος, όμως όταν η Ουνιόν δέχτηκε γκολ στο δεύτερο μέρος, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κλότσησε αντίπαλο! Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα, όταν τελικά βρήκε και η ομάδα του δίχτυα, ο... τάχα μου ιερέας μπήκε ξανά στο γήπεδο και πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του, ενώ έβριζε τους αντιπάλους τους!



Κάπου εκεί αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με την υπόθεση να τραβά μέχρι τις 20 Μαρτίου, όταν του επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων μηνών, με τον πρόεδρο της ομάδας να τιμωρείται με δύο, συν πρόστιμο 500 ευρώ...