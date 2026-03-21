Το γκολ της χρονιάς στην Κροατία με τη βοήθεια του... γηπέδου (vid)!
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκοράρει κανείς, όμως αυτό που συνέβη σε αγώνα της κροατικής λίγκας το βράδυ της Παρασκευής (20/3) μοιάζει να μην έχει προηγούμενο! Στο παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής ανάμεσα σε Ίστρια και Βαραζντίν, με ενδιαφέρον για την 3η θέση της βαθμολογίας, η γηπεδούχος χαμογέλασε στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1.
Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να προηγήθηκαν μόλις στο 11ο λεπτό με τον Λάτκοβιτς, ωστόσο ο Χάιστερ έφερε το ματς στα ίσα στο 78', με την ομάδα του να πιέζει άμεσα για την ολική ανατροπή. Μια ανατροπή που ήρθε μόλις τρία λεπτά μετά με τον πιο παράξενο και απίθανο τρόπο!
Συγκεκριμένα, στο 81', ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς αρχικά έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια επιχείρησε ένα σουτ εκτός περιοχής, με αυτήν (σσ την μπάλα) να... αναπηδά στον αγωνιστικό χώρο, να αλλάζει τροχιά και ύψος και να καταλήγει στα δίχτυα του απορημένου τερματοφύλακα της Βαραζντίν, με το στιγμιότυπο για γίνεται viral και την Ίστρια να παίρνει με παράδοξο τρόπο τους 3 βαθμούς.
🇭🇷 This goal was scored in the Croatian League. The bad state of the pitch helped deflect the ball over the goalkeeper 😳🤯— FCBGavi (@tculer4) March 20, 2026
Was it the player who scored the goal or the pitch?
