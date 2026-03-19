Η Θεσσαλονίκη στην κορυφή της Socca Premier League πριν τα Crossovers

Ολοκληρώθηκε η 17η αγωνιστική της Socca League και πλέον απομένει η τελευταία «στροφή», με το ενδιαφέρον στα ύψη!

Μετά από 17 αγωνιστικές στη Socca Premier League και με μόλις μία «στροφή» να απομένει για την ολοκλήρωση της πρώτης Φάσης πριν τα Final Crossovers όπου οι δύο πόλεις θα διασταυρωθούν, η μάχη της κορυφής έχει έντονο άρωμα… Θεσσαλονίκης. W Rizz, Αλκοολικός Αστέρας και Cometas φιγουράρουν στις τρεις πρώτες θέσεις, με τις αθηναϊκές San Antonio και Magufana να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής.

Το παιχνίδι που ξεχώρισε ήταν αναμφίβολα το Galatsicos – Apache, σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές. Οι Apache φάνηκαν να «καθαρίζουν» το παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα 4-1 στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, οι Galatsicos με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Μπατζέλη, ο οποίος πέτυχε καρέ τερμάτων με το τελευταίο γκολ να έρχεται σαν buzzer beater κατάφεραν να αποσπάσουν έναν πολύτιμο βαθμό, διαμορφώνοντας το τελικό 4-4.

Οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες της κορυφής συνέχισαν με νίκες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους κατάσταση. San Antonio, W Rizz και Magufana πήραν σχετικά άνετα τα τρίποντα και διατήρησαν την καλή τους εικόνα τους ενόψει της τελικής ευθείας.

Πιο δύσκολο έργο είχαν οι Cometas, οι οποίοι λύγισαν την αντίσταση της Smixiside στα τελευταία λεπτά. Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, πανηγύρισαν την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τη W Rizz.

Αντίθετα, ο Αλκοολικός Αστέρας ήταν η μοναδική ομάδα της πρώτης πεντάδας που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ισοπαλία απέναντι στην έβδομη και πάντα αξιόμαχη Zigolo του κόστισε την παραμονή στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική.

Στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας, οι Βουρλισμένοι πήραν σημαντική νίκη που τους έβγαλε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εντυπωσιακοί ήταν και οι Los Fiorentinos, οι οποίοι κέρδισαν με 8-2 τους Unlucky Strikers, σε ένα αποτέλεσμα που τους δίνει βαθμολογική ανάσα.

Τέλος, Brodios και Bandoleros πήραν επίσης σημαντικά τρίποντα, παραμένοντας εντός της πρώτης 12άδας που οδηγεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ενώ οι Brodios πήραν και δεύτερη νίκη στο εξ' αναβολής παιχνίδι με την KAΙEI FC.

Η τελευταία αγωνιστική αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς όλα παραμένουν ανοιχτά τόσο στην κορυφή όσο και στις θέσεις που οδηγούν σε Ευρώπη και σωτηρία. Το ντέρμπι W Rizz – Cometas δεσπόζει στο πρόγραμμα και ενδέχεται να κρίνει πολλά για την τελική κατάταξη πριν τα Crossovers.